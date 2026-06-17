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ஒப்பந்ததாரர் தேர்வில் புதிய விதிமுறைகள்! பொதுப்பணித் துறையில் அதிரடி மாற்றம்

Tamil Nadu Government : பொதுப்பணித்துறையில் ஊழலை ஒழிக்கும் விதமாக ஒப்பந்ததாரர் தேர்வில் புதிய நடைமுறை கொண்டு வரும் வகையில் விதிமுறைகள் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளன

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:26 AM IST
ஒப்பந்ததாரர் தேர்வில் புதிய விதிமுறைகள்! பொதுப்பணித் துறையில் அதிரடி மாற்றம்
Image Credit: Tamil Nadu Government tender New rules

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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