/ஒப்பந்ததாரர் தேர்வில் புதிய விதிமுறைகள்! பொதுப்பணித் துறையில் அதிரடி மாற்றம்

Tamil Nadu Government : தமிழக பொதுப்பணித் துறையில் ஒப்பந்ததாரர்களைத் தேர்வு செய்யும் நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரும் நோக்கில், புதிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் அடங்கிய அரசாணையைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாகப் பொதுப்பணித் துறைச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் பல்வேறு முக்கிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்திட்டத்தின் முழுமையான விபரங்கள் மற்றும் புதிய விதிமுறைகள் பின்வருமாறு:
ஒப்பந்ததாரர் தேர்வின் போது ஆரோக்கியமான போட்டியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தேவையற்ற மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, டெண்டர் கோரப்படும் போது ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட தனி நபருக்கு (Favours) சாதகமாகவோ அல்லது பிறருக்குப் பாதகமாகவோ அமையும் வகையில் எந்தவொரு சிறப்பு நிபந்தனைகளையும் வகுக்கக் கூடாது என அரசாணையில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவது முதல் ஒப்பந்ததாரர்களைத் தேர்வு செய்யும் இறுதி நடைமுறைகள் வரை அனைத்தும் 100 சதவீதம் 'ஆன்லைன்' (Online) வாயிலாக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் டெண்டர் நடைமுறைகளில் மனிதத் தலையீடுகள் குறைக்கப்பட்டு முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படும்.
கால அவகாசம்: ஒப்பந்தப்புள்ளி (Tender) கோரும் அதிகாரிகள், தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கேற்ப போதுமான கால அவகாசத்தை வழங்க வேண்டும். அவசரக் கோலத்தில் டெண்டர்களை முடிக்கக் கூடாது.
பேக்கேஜ் டெண்டர் தடை: ஒப்பந்ததாரர்களிடையே நிலவும் ஆரோக்கியமான போட்டியைத் தடுக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டு வரப்படும் 'பேக்கேஜ் டெண்டர்' முறைகளை அதிகாரிகள் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். தகுதி வாய்ந்த அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான சமமான மற்றும் நியாயமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
டெண்டர் நடைமுறையின் நம்பகத்தன்மையைப் பாதிக்கும் வகையிலான எந்தவொரு வெளிப்புறத் தலையீடுகளையோ அல்லது நேரடித் தொடர்புகளையோ (Direct Contacts) அனுமதிக்கக் கூடாது.
மிக முக்கியமாக, ஒரு ஒப்பந்ததாரரின் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ அல்லது அவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி நிராகரிக்கப்பட்டாலோ, அதற்கான முறையான மற்றும் தகுந்த காரணங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டுக் குழுக்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என இந்த அரசாணையில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பொதுப்பணித் துறையின் இந்த அதிரடி புதிய நடைமுறையானது, டெண்டர் முறைகேடுகளைத் தடுத்து, தகுதியான சிறு மற்றும் பெரு ஒப்பந்ததாரர்களுக்குச் சமவாய்ப்பு வழங்க வழிவகை செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.