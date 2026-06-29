/தமிழ்நாட்டுப் பேருந்துகளில் வரும் ஹைடெக் சிஸ்டம்! ஸ்மார்ட் கார்டு டூ ஜிபிஎஸ் டிராக்கிங்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற போக்குவரத்துக் துறை செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டுப் போக்குவரத்துத் துறையில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மற்றும் நவீன மாற்றங்கள் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில், பயணிகளின் வசதிக்காகப் புதிய அதிநவீன மென்பொருள் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் புறப்பாடு, வருகை மற்றும் பேருந்து நிறுத்தங்கள் போன்ற அனைத்து விவரங்களும் ஜிபிஎஸ் கருவி வழியாக நிகழ்நேரத்தில் இணைக்கப்படும்.
பொதுமக்களுக்குத் துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவதற்காக முக்கியப் பேருந்து நிலையங்களில் 24x7 மணி நேரமும் செயல்படும் தகவல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன. இந்த மையங்கள், 8 போக்குவரத்துக் கழகங்களின் தலைமையகக் கட்டுப்பாட்டு மையங்களுடனும் மற்றும் சென்னையில் அமையவிருக்கும் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்துடனும் இணைக்கப்பட்டுத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், வரும் காலங்களில் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு உகந்த மின்சாரப் பேருந்துகளைப் ருமளவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், பொதுமக்களின் பயணத்தை மிகவும் சொகுசானதாக மாற்றுவதற்காக, இனிவரும் காலங்களில் போக்குவரத்துக் கழகங்களால் புதிதாகக் கொள்முதல் செய்யப்படும் பேருந்துகள் அனைத்தும் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட பேருந்துகளாகவே இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார். இது சாதாரண மற்றும் நடுத்தர மக்களும் குறைந்த செலவில் குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்துகளில் பயணிப்பதற்கான புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.
ஸ்மார்ட் கார்டு
தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய நிலவரப்படி நாளுக்கு நாள் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் சூழலில், நடத்துனர்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் இடையே ஏற்படும் சில்லறைத் தட்டுப்பாடு மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைப் பிரச்சினைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காகப் பேருந்துகளில் பணமில்லாப் பரிவர்த்தனை முறையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'பயணிகள் ஸ்மார்ட் கார்டு'முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் பயணிகள் தங்களின் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி மிக எளிதாகவும் விரைவாகவும் பயணச் சீட்டுகளைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
நகரப் பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பேருந்துகள் குறித்த நேரத்திற்குச் செல்ல முடியாமல் தாமதமாவதைத் தவிர்க்க ஒரு பிரம்மாண்ட திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. பேருந்துகள் தடையின்றித் தனியாகச் செல்வதற்காகப் பிரத்யேக வழித்தடங்களை உருவாக்கும் திட்டச் செயலாக்கம் குறித்து மேல்நடவடிக்கை எடுக்க முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். இத்திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வரும்போது, மற்ற வாகனங்களின் நெரிசலில் சிக்காமல் பேருந்துகள் மிக விரைவாகத் தங்களின் இலக்கைச் சென்றடைய முடியும்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது 8 அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் கீழ் 21,527 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் நாளொன்றுக்குச் சுமார் 2.05 கோடி பயணிகள் பயணம் செய்கின்றனர். இதில் மகளிர் மாநிலம் முழுவதும் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் புரட்சிகரமான திட்டத்தின் மூலம் 64 விழுக்காட்டுப் பயணிகள் கட்டணமின்றிச் சேவை பெற்று வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் 1,000 நபர்களுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட கிராமங்களில் 98.40 விழுக்காடு அளவிற்கு அரசுப் பேருந்து சேவைகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சேவைகளை மேலும் வலுப்படுத்தவே அடுத்த ஓராண்டு, மூன்றாண்டு மற்றும் ஐந்தாண்டுகளுக்கான தொலைநோக்குச் சிறப்புச் செயல் திட்டங்களை வகுத்து தமிழ்நாடு அரசு இந்த சிறப்புமிக்க மாற்றங்களைச் செய்யத் தொடங்கியுள்ளது.