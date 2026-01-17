மாதம் ரூ.48,000 சம்பளம்! 10ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

Tamil Nadu Government Chennai Temple Jobs: தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இங்குள்ள பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சென்னையில் நங்கநல்லூரில் ஆதிவ்யாதிஹி பக்த ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, தகுதியுடைவர்கள் விண்ணப்பிக்க இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளன. விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பணி குறித்த விவரம்
சென்னை நங்கநல்லூரில் உள்ள ஆதிவ்யாதிஹர ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதாவது, தட்டச்சர், பிளம்பர், அலுவலக உதவியாளர், மின்பணியாளர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு தலா ஒன்று என்ற வகையில் 4 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஜனவரி 20ஆம் தேதியாகும்.
தட்டச்சர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். தட்டச்சில் அரசு தொழில்நுட்ப தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் முதுநிலை மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இளநிலை அல்லது ஆங்கிலத்தில் முதுநிலை மற்றும் தமிழில் இளநிலை படித்திருக்க வேண்டும். கணினி பயன்பாடு மற்றும் அலுவலகத் தானியக்கத்தில் சான்றிதழ் அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இணையான தகுதியை பெற்றிருப்பது அவசியம்.
பிளம்பர் பணிக்கு அரசு அல்லது அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் வழங்கிய தொழிற் பயிற்று நிறுவனச் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான தகுதியை பெற்றிருப்பது அவசியம். மின்பணியாளர் பணிக்கு அரசு/அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடம் மின்சார வாரிய தொழில்துறை பயிற்சி பயின்றதற்கான சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். மின்சார உரிம வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட பி சான்றிதழ் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம், வயது விவரம்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 45 வயதுக்குட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். தகுதியான விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தட்டச்சர் பணிக்கு மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, ரூ.15,300 முதல் ரூ.48,700, பிளம்பர் பணிக்கு ரூ.12,600 - ரூ.39,900, அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900, மின்பணியாளர் பணிக்கு ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
நங்கநல்லூர் ஆஞ்சுநேயர் கோயிலில் காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் hrce.tn.gov.in இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். அல்லது விண்ண படிவத்தை திருக்கோயில் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். விண்ணப்பித்தினை பூர்த்தி செய்து, கோயில் அலுவலகத்திற்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் வயது, கல்வித்தகுதி, சாதி சான்றிதழ், முன் அனுபவம் சான்றிதழ், நன்னடத்தை சான்று, ஆதார் அட்டை, இருப்பிட சான்று நகலை அனுப்ப வேவேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தை ஜனவரி 20ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
