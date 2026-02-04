English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 8ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! கைநிறைய சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

8ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! கைநிறைய சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Job: சென்னை கொளத்தூரில் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் வேலைவாய்ப்பு  குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 4, 2026, 12:14 PM IST
  • தமிழக அரசு வேலை
  • மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் வேலைவாய்ப்பு
  • கைநிறைய சம்பளம் வேற

Trending Photos

சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
camera icon10
T20I Centuries
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஈஸியா தள்ளுபடி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா? சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான்
camera icon7
Rail One app
ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஈஸியா தள்ளுபடி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா? சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான்
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
camera icon7
Saturn Transit
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
சிம்பு தவறவிட்ட ஹிட் படங்கள்! லிஸ்ட்ல ரெண்டு தனுஷ் படம்.. என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Silambarasan
சிம்பு தவறவிட்ட ஹிட் படங்கள்! லிஸ்ட்ல ரெண்டு தனுஷ் படம்.. என்னென்ன தெரியுமா?
8ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! கைநிறைய சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Chennai Od Age Home Recruitment: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட வாரியாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தறபோது வேலைவாய்ப்பு குறித்த முக்கிய  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  அதன்படி, சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் வட்டம் மற்றும் நகர் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், தகுதிகள்  என்ன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் வேலைவாய்ப்பு

சென்னையில் கொளத்தூர் வட்டம் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்திற்கு கீழ் குறிப்பிட்ட காலி பணியிடங்களுக்கு இந்து மதத்தைச் சார்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதாவது, மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் மொத்தம் 16 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, மேலாளர்/கண்காணிப்பாளர், வார்டன், ஓட்டுநர் பணிக்கு தலா ஒரு இடங்களும், பகல் இரவு காவலர்கள், செவிலியர்,  உதவியாளர்,  சமையல்காரர்கள் ஆகிய பணிகளக்கு தலா இரண்டு இடங்களும்,  பலவேலை பணிக்கு 5 இடங்களும்  என மொத்தம் 16 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

தகுதிகள்

மேலாளர் பணிக்கு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும ஒரு பட்டப்படிப்பு அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். முதியோர் இல்லம் நடத்துவதற்கான 3 ஆண்டுகள் முன் அனுபவம் அல்லது திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். மற்றும் கணினிகளில் பணிபுரியும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வார்டன் பணிக்கு தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் நல சார்நிலைப் பணி விதிகளின்படி வார்டன் பதவிக்கான தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.  சமையல்காரர்கள் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். உள்ளூர் உணவு சமைப்பதில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

உதவியாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். மற்றும் கணினிகளில் பணிபுரியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். பலவேலை பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு தேர்சச் அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும். முதியோர் இல்லத்தில் 2 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த முன் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

செவிலியர் பணிக்கு துணை செவிலியர் பயிற்சி பள்ளியில் தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். பகல்/இரவு காவலகள் பணிக்கு தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் பணிக்கு இலகு ரக அல்லது கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் முதலுதவி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 18 முதல் 45 வயதுக்குட்டபட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

மாத சம்பளம்

மேலாளர் பணிக்கு மாதம் தொகுப்பூதியமாக ரூ.25,000, வார்டன் பணிக்கு ரூ.25,000, சமையல்காரர்கள் ரூ.15,600, உதவியாளர்பணிக்கு ரூ.21,000,  பலவேலை பணிக்கு ரூ.17,000, செவிலியர் ரூ.20,000, காவலர்கள் ரூ.17,000, ஓட்டுநர் பணிக்கு ரூ.19,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

கொளத்தூர், மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தின் படி மட்டுமே உரிய சான்றிதழ் நகல்களுடன் பின்வரும் முகவரிக்கு  விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடம், அருள்மிகு தேவிபாலியம்மன் மற்றும் இளங்காளியம்மன் திருக்கோவில், வில்லிவாக்கம், சென்னை-49. விண்ணப்பப் படிவத்தை tnhrce.gov.in என்ற வலைதளத்திலிருந்து விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். விண்ணப்பத்தை  பிப்ரவரி 16ம் தேதி மாலை 5.00 மணிக்குள் உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும்  படிக்க |  இந்த நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இலவச பட்டா கிடைக்காது - முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க |  ரூ.25 லட்சம் ரேஷன் கார்டு கடன் உண்மையா? எந்த மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
jobsTamil Nadu government jobsOld Age Home RecruitmentChennai Old Age Home RecruitmentChennai jobs

Trending News