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விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - கட்டுபாடுகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு

Farmers Crop Loan Discount : தமிழ்நாடு அரசு இன்று பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான கட்டுப்பாடுகள் குறித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கும் விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர். அப்படியிருக்க, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான கட்டுப்பாடுகளை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:35 PM IST
விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - கட்டுபாடுகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு
Image Credit: Image Credit : Farmer, CM Vijay | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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