/விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - கட்டுபாடுகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு

Farmers Crop Loan Discount : தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்தில் விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை அறிவித்தது. முதலில் ரூ.50 ஆயிரம் வரை பயிர்கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுமையாக கடன் ரத்து என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு கூட்டணி கட்சிகள் உள்பட பல்வேறு எதிர்ப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.
அதை தொடர்ந்து, ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர்கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுமையாக கடன் தள்ளுபடி என்றும்; ரூ.75 ஆயிரத்திற்கும் மேல் கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.35 ஆயிரம் வரை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. இதுவும் விவசாயிகளுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை.
தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டப்படி, 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பயிர்க்கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. அதை நிறைவேற்றும்படி விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வந்தன.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு இன்று பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான கட்டுப்பாடுகள் குறித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கும் விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர். அப்படியிருக்க, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான கட்டுப்பாடுகளை இங்கு காணலாம்.