  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை கன்பார்ம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை கன்பார்ம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Free Coaching: சென்னையில் மூன்று நாட்கள் வீடியோ எடிட்டிங் மற்றும் நிறத் திருத்தம் துறையில் பயிற்சி வகுப்புகளை  தமிழக அரசு நடத்துகிறது. இதுகுறித்து முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:23 PM IST
  • தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி
  • வீடியோ எடிட்டிங் பயிற்சி
  • சென்னையில் 3 நாள் பயிற்சி

10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை கன்பார்ம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Free Coaching: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் வகையில், ஊடகம், டிசைனிங், உணவு, அழகுக்கலை உள்ளிட்ட துறைகளில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்குவதோடு இல்லாமல், வேலைவாய்ப்புகளையும் வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது வீடியோ எடிட்டிங் மற்றும் நிறத் திருத்தம் துறையில் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது.  

வீடியோ எட்டிங் பயிற்சி

தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் "வீடியோ எடிட்டிங் மற்றும் நிறத் திருத்தம் (Colour Grading) பயிற்சி தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சென்னையில் தொழில் முனைவோருக்கான 'வீடியோ எடிட்டிங் மற்றும் நிறத்திருத்தம் (Colour Grading) பயிற்சி' வரும் 24.02.2026 முதல் 26.02.2026 வரை மூன்று நாட்கள் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை பயிற்சி நடைபெற உள்ளது.

பயிற்சியின் நோக்கம்/சிறப்பம்சங்கள்

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) D.I.T (Digital Intermediate Technician) கருவிகளுடன் தொழில்முறை வீடியோ மற்றும் திரைப்பட எடிட்டிங் அறிமுகம், நிறத்திருத்தம் (Colour Correction), நிற தரமாற்றம் (Colour Grading) மற்றும் Look Development, D.I Colour Correction Al கருவிகள் மூலம் NETFLIX / YOUTUBE नकाळ Output Delivery, VFX / Fusion அறிமுகம், Audio Post-Production Fairlight ஆகியவை இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கற்றுத் தரப்படுகிறது. 

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள்:

திரைப்படங்கள், விளம்பரப் படங்கள், YouTube வீடியோக்கள், திருமண வீடியோக்கள் மற்றும் META Content க்கான Video Editor
திரைப்படங்கள் / OTT தளங்கள், இசை வீடியோக்கள், விளம்பரங்களுக்கு Colourist / Colour Grading Artist, Post Production Supervisor /Assistant / Assistant Editor, (Freelance) Video Editor / Colourist (Freelance) Video Editor / Colourist, மத்திய / மாநில அரசுகள் வழங்கும் நிதியுதவி திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த விவரங்களும் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக விளக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் (ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்/ தொழில்முனைவோர்கள்) 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சியில் பங்கு பெறும் பயனாளிக்கென குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்று கொள்ளலாம்.

மேலும், இப்பயிற்சியின் கூடுதல் விவரங்களைப் பெறவும் மற்றும் முன்பதிவு செய்திடவும் www.editn.in என்ற இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளவும். கைபேசி 8668100181 / 9360221280 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும். (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம். 

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இ.டி.ஐ.ஐ அலுவலக சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600 032 என்ற முகவரிக்கு சென்று நேரில் நீங்கள் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த பயிற்சியின் மூலம் நீங்கள் சுயமாகவும் அல்லது நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

About the Author
Tamil Nadu governmentTamil Nadu Government Latest UpdateTN Govt Free Coachingvideo editing free coaching

Trending News