  • லட்சத்தில் சம்பாதிக்கலாம்! பெண்களுக்கு செம்ம சான்ஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

லட்சத்தில் சம்பாதிக்கலாம்! பெண்களுக்கு செம்ம சான்ஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Training Programme: சுய தொழில் செய்ய விரும்புபவர்கள் தமிழக அரசின் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதன் மூலம் வருங்காலத்தில் நீங்கள் லட்சத்தில் சம்பாதிக்க முடியும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:34 PM IST
  • தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • சுய தொழில் தொடங்க நல்ல வாய்ப்பு
  • பெண்களே மிஸ் பண்ணாதீங்க

லட்சத்தில் சம்பாதிக்கலாம்! பெண்களுக்கு செம்ம சான்ஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Agarbatti Making Training Programme: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக இளைஞர்கள், மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்கும், அவர்களின் படிப்பிற்காக  திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்து வருகிறது.  மேலும், மகளிருக்காக பிரத்யேக திட்டங்களையும் தமிழக அரசு வகுத்து வருகிறது.  

அகர்பத்தி தயாரிப்பு பயிற்சி 

மகளிர் உரிமைத் தொகை, பெண்களுக்கு மானிய கடன் போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பெண்கள் சொந்த காலில் நிற்பதற்காக சுய தொழில் பயிற்சிகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.  பேக்கிங், மேக்கப் உள்ளிட்ட பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கி வருகிறது.

அந்த வகையில், தற்போது புதிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழக அரசின் தொழில்ல் முனைவோர்  மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தின் இரண்டு நாள் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.  அதாவது,  அகர்பத்தி பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி சென்னையில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. 

எங்கு, எப்போது நடக்கிறது?

இந்த பயிற்சி பாரம்பரிய மற்றும் அதிக தேவை உள்ள அகர்பத்தி பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய தேவையான திறன்களும் அறிவும் கொண்ட தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் சிறு வணிக உரிமையாளர்களை ஊக்கப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு நாட்கள் அகர்பத்தி பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி சென்னையில் கிண்டி, ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் உள்ள EDII-TN வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது. 2025 டிசம்பர் 11,12ஆம் தேதிகளில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இரண்டு நாட்களுக்கும் நடைபெற உள்ளது. 

பயிற்சி வகுப்பில் யாரெல்லாம் பங்கேற்கலாம்?

இரண்டு நாட்கள் அகர்பத்தி பயிற்சி வகுப்பில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண், பெண், திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம்.  18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம். மேலும், குறைந்தபட்சம் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்த பயிற்சியில் பங்கு பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் விடுதி உள்ளது. விடுதி தேவைப்படுபவர்கள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சியில் கற்றுத் தருவது என்னென்ன?

3 இன்-1 அகர்பத்தி, 5 இன்-1 அகர்பத்தி, மூலிகை அகர்பத்தி, சாம்பிராணி, கணிணி சாம்பிராணி, எசென்ஷயில் ஆயில் அகர்பத்தி, கற்பூரக் கேக், ரோஜா நீர், பூஜை எண்ணெய் தயாரித்தல், மூலிகை மெழுகுவர்த்தி, ஓமம் நீர், வினிகர் தயாரித்தல், சந்தன மாத்திரைகள், பித்தளை, செம்பு சுத்திகரிப்பு பொடி, வெள்ளி சுத்திகரிப்பு பொடி, பித்தளை, செம்பு சுத்திகரிப்பு திரவம் ஆகியவற்றை தயாரிப்பது குறித்து இந்த இரண்டு  நாள் பயிற்சி வகுப்பில் கற்றத் தரப்படும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

அகர்பத்தி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமுள்ளவர்கள் editn.tn என்ற இணையத்தளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த பயிற்சி வகுப்பு குறித்து கூடுதல் விவரங்களை editn.tn என்ற இணையதளம் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், 9360221280/9840114680 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை பயிற்சி வகுப்பு குறித்து சந்தேகம் இருந்தால் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

பயிற்சி நடைபெறும் இடம்

தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இடிஐஐ அலுவலக சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600 032 என்ற இடத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: வாடகை வீட்டில் குடி இருப்பவரா நீங்கள்? இந்த புதிய விதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

மேலும் படிக்க: மாதம் ரூ.40,000 சம்பளம்! தமிழ் தெரிந்தவர்களுக்கு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்!

