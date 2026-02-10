டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் பெற்றி பெற செம வாய்ப்பு.. தமிழக அரசின் டபுள் குட் நியூஸ்!

TNPSC, RRB Free Coaching Update: மத்திய, மாநில அரசின் வேலைக்காக பல லட்சம் இளைஞர்கள் முயற்சித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பயிற்சி வகுப்புகளில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
ரயில்வே தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி
ஆர்ஆர்பி குரூப் டி போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் சென்னை நாளை (பிப்ரவரி 11) முதல் நடக்க உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், உளவியல் பகுப்பாய்வு சோதனைகளுடன் கூடிய வழிகாட்டுதல், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்குதல், போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள், கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இதனில் போட்டிதேர்வுகளுக்கு. திறமையான, அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் பாடக்குறிப்புகள், தினசரி, மாத இதழ்கள். முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள் ஆகியவை வழங்கப்படுவதுடன் பாடவாரியான துணைத் தேர்வுகள், மாதிரித் தேர்வுகள் ஆகியவையும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது, RRB Group D போட்டித்தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்பானது திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலான அனைத்து வேலைநாட்களிலும் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் பிபர்வரி 11ஆம் தேதி முதல் நடக்க உள்ளது.
இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள விருப்ப உள்ளவர்கள் மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம். A-28, முதல் தளம், டான்சி கட்டிடம், திரு.வி.க தொழிற்பேட்டை, கிண்டி, சென்னை-32 என்ற முகவரிக்கு நேரில் அணுகவும். மேலும், 044-22500134, 9361566648 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்
விருதுநகர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தில் செயல்படும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் வாயிலாக இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி, சீருடை பணியாளர் தேர்வு, டெட் தேர்வு, ரயில்வே பணிக்கான தேர்வு ஆகிய போட்டித் தேர்வுகள் பிப்ரவரி 9ஆம் தேதியான நேற்று முதல் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் பொதுவாக உள்ள பாடங்களான பொது அறிவு, காரணவியல், மொழி அறிவு (தமிழ், ஆங்கிலம்) போன்ற பாடங்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் பாடவாரியான தேர்வுகள், முழு மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும். எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்கள், இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ளலாம்.
