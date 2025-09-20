அக். 7ல் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்: தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவு துறை ஊழியர் சங்கம் அறிவிப்பு

சிவகங்கையில் மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அக்டோபர் 7 -ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள மண்டல கூட்டுறவு அலுவலகங்கள் முன்பு ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவு துறை ஊழியர் சங்க பொதுச்செயலர் நவநீதகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
சிவகங்கையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவு துறை ஊழியர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவு துறை ஊழியர் சங்க மாநில பொதுச்செயலர் நவநீதகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது.,
கூட்டுறவு ஊழியர்களுக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் கூகுள் மீட்டிங் நடத்தக்கூடாது, கூட்டுறவுத்துறையில் கலந்தாய்வு முறையில் பணி மாறுதல் நடத்த வேண்டும். கூட்டுறவுத்துறை வழக்குகளை நடத்த கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் நிலையிலான அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும். இந்தக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள மண்டல கூட்டுறவு அலுவலகம் முன்பு ஆர்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக நடைபெற்ற மாநில செயற்குழுக் கூட்டத்துக்கு மாநிலத்தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். மாவட்டத்தலைவர் ஜெயப்பிரகாஷ் வரவேற்றார். மாவட்டச்செயலர் கிங்ஸ்டன் டேவிட் அஞ்சலி தீர்மானத்தை வாசித்தார். மாநில பொதுச்செயலர் நவநீதகிருஷ்ணன் வேலை அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார். அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்டச்செயலர் ராதாகிருஷ்ணன், மாவட்டத்தலைவர் மாரி ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினர். செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மாரியப்பன், விஜயராமலிங்கம், சாம்டேனியல் ராஜ், வினோத்ராஜர், சிங்காரவேல்', சந்திரபோஸ், கீதாஸ்ரீ ஆகியோர் தீர்மானங்களை முன்மொழிந்தனர்.
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்: முதல்வர் மருந்தகத்தை தனியார் தொழில் முனைவோர் நடத்தும் முதல்வர் மருந்து கடைகளில் விற்பனையை அதிகரிக்க கூட்டுறவு சார் பதிவாளர்களை நிர்பந்தம் செய்வதை தவிர்த்திட வேண்டும்.
கூட்டுறவுத் துறையில் அனைத்து நிலை (பதிவறை எழுத்தர் நிலை முதல் துணைப் பதிவாளர் வரையிலான) பதவி உயர்வுகளில் வெளிப்படை தன்மையை உறுதிப்படுத்த கலந்தாய்வு முறையை பின்பற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கூட்டுறவு சார் பதிவாளர் நிலையிலிருந்து துணைப்பதிவாளர் நிலைக்கு பதவி உயர்வு பட்டியல் வெளியிட்டப்பட்ட பின்னரும் இதுவரை வரை வெளியிடப்படாமல் உள்ள பணி நியமன ஆணை உடனே வெளியிட வேண்டும்.
கூட்டுறவு பணியாளர் சிக்கன மற்றும் நாணய சங்கங்களின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ரூ. 20 கோடிக்கு மேல் கடன் நிலுவை உள்ள சங்கங்களுக்கு மேலாண்மை இயக்குனர் பணியிடத்தை உருவாக்க வேண்டும்.
கூட்டுறவு சங்கங்கள் மீதான வழக்குகளுக்கு முறையாக பதில் மனு தாக்கல் செய்திட மதுரை மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றங்களில் தொடர் நடவடிக்கை அலுவலர் ஒருவரை நியமன செய்ய வேண்டும்என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிறைவாக, மாவட்டப் பொருளாளர் பொன்னையா நன்றி கூறினார். இதில், 34 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
