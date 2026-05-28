/பயிர்கடன் தள்ளுபடி வேண்டுமா? இந்த எண் அவசியம் - விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Crop Loan Waiver: விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி பெற விவசாய அடையாள எண் பெறுவது அவசியம். ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் இந்த எண்ணுக்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளவும்.
Tamil Nadu Government Crop Loan Waiver: தமிழ்நாட்டில் சிறுகுறு விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை பெறுவது விவசாயி அடையாள எண் அவசியம். அந்த எண்ணை பெறுவது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். அதேபோல், இந்த எண் வைத்திருக்கும் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள பயிர்க்கடன் எவ்வளவு கிடைக்கும்? என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தமிழகத்தில் புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட பயிர்க்கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்து அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. கடந்த மே 25 அன்று வெளியிடப்பட்ட இந்த அறிவிப்பின்படி, தகுதியுள்ள சிறு, குறு விவசாயிகள் தங்களது பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியைப் பெற வேண்டுமானால் விவசாய அடையாள எண் பெற்றிருப்பது அவசியம். இந்த அடையாள எண்ணை இன்னும் பெறாத விவசாயிகள் ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
முதலமைச்சர் விஜய், தங்களுடைய கட்சி தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கருக்கும் குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் கடன் முற்றிலும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தற்போதைய அரசின் நிதிநிலை மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அதிகபட்சமாக ரூ.50,000 வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ், கடந்த 01.05.2025 முதல் 28.02.2026 வரை கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெற்ற சுமார் 14.22 லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைவார்கள்.
100% முழு தள்ளுபடி: 2.5 ஏக்கர் (1 ஹெக்டேர்) அல்லது அதற்கும் குறைவாக நிலம் வைத்திருக்கும் குறு விவசாயிகள், கூட்டுறவு வங்கிகளில் ரூ.50,000 அல்லது அதற்குள் கடன் பெற்றிருந்தால் அவர்களின் கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
பகுதி அளவிலான தள்ளுபடி (ரூ.50,000-க்கு மேல்): கடன்தொகை அதிகரிக்கும் போது தள்ளுபடி அளவு குறையும். ரூ.50,001 முதல் ரூ.60,000 வரை கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.40,000-மும், ரூ.90,001 முதல் 1 லட்சம் வரை கடன் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.5,000-மும் தள்ளுபடி செய்யப்படும். 5 ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலம் வைத்துள்ள பெரு விவசாயிகளுக்குத் தலா ரூ.5,000 மட்டுமே தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
இந்தத் தள்ளுபடி கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற பயிர்க்கடன்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். எஸ்பிஐ, இந்தியன் வங்கி போன்ற பொதுத்துறை அல்லது தனியார் வங்கிகளில் பெற்ற கடன்களுக்கோ, அல்லது விவசாய வாகனங்கள்/உள்கட்டமைப்புக்காகப் பெற்ற கடன்களுக்கோ இது பொருந்தாது.
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடித் தொகையானது விவசாயிகளின் கணக்கிற்குச் சரியாகச் சென்றடைவதையும், முறைகேடுகளைத் தவிர்ப்பதையும் உறுதி செய்ய இந்த விவசாய அடையாள எண் பயன்படுகிறது. இதனைப் பெற விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள் இதோ:
விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள அரசு இ-சேவை மையங்கள் (e-Sevai Centers) அல்லது வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை நேரில் அணுகி இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்கும் வசதி இருந்தால், உழவன் செயலி (Uzhavan App) அல்லது அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வேளாண் போர்ட்டல் மூலமாகவும் தேவையான விபரங்களைப் பதிவேற்றம் செய்து இந்த அடையாள எண்ணைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
விண்ணப்பித்த விபரங்கள் வருவாய்த்துறை மற்றும் வேளாண்மைத் துறையினரால் சரிபார்க்கப்பட்ட பின், விவசாயிகளுக்குப் பிரத்யேக அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
விவசாய அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்கும் போது கீழே உள்ள முக்கிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card): விவசாயியின் அடையாளச் சான்றாக நகல் மற்றும் அசல் தேவை.
நில ஆவணங்கள் (Land Documents): விவசாய நிலத்தின் பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் நகல்கள் மற்றும் நில வரைபடம்.
வங்கி கணக்கு விபரங்கள்: கூட்டுறவு வங்கியில் பயிர்க்கடன் பெற்றதற்கான கடன் கணக்கு புத்தகம் (Passbook) மற்றும் வங்கி கணக்கு எண்.
குடும்ப அட்டை (Ration Card): குடும்ப உறுப்பினர்களின் விபரங்களைச் சரிபார்க்க ரேஷன் கார்டு நகல்.
புகைப்படம் மற்றும் மொபைல் எண்: விவசாயியின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் பயோமெட்ரிக்/ஓடிபி சரிபார்ப்பிற்காக ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்.
விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பைத் தவறவிடாமல், ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் தங்களது அடையாள எண்ணைப் பெற்றுப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி சலுகையை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.