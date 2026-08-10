/மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Scholarship : காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கல்வி பயின்று வருகின்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை பெறுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். மாற்றுத்திறனாளி மாணக்கர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையானது மாணவர்கள் கல்வி பயில்வதை ஊக்குவிப்பதற்காக வருடத்திற்கு ஒரு முறை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்று வரும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களும் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கல்வி பயின்று வருகின்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை பெறுவதற்காக, (Scholarship & Readers Allowances) 30.09.2026க்குள் கீழ்க்காணும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, இ-சேவை மையத்தில் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்குமாறு இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
1.மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக வழங்கப்படும் தேசிய அடையாள அட்டையுடன் கூடிய மருத்துவ சான்றிதழை பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
2.மாற்றுத்திறன் சதவீதமானது குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேல் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3.அரசுப்பள்ளிகள் / அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் தொழிற்கல்வி பயில்பவராக இருத்தல் வேண்டும்
4.9ஆம் வகுப்பிற்கு மேல் பயின்று வரும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ / மாணவியர்களிடம் தன்னுடைய முந்தைய ஆண்டு இறுதி தேர்வில் குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேல் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
5.கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் வாசிப்பாளர் உதவித்தொகையை வேறு ஏதேனும் துறையிடமிருந்து (பழங்குடியினர் / ஆதிதிராவிடர் / பிற்படுத்தப்ப்டடோர் உள்ளிட்ட) உதவித்தொகை ஏதம் பெறப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்திட் வேண்டும்.
6.அரசு சிறப்பு பள்ளிகளில் பயில்வோர்கள் தவிர்த்து அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளில் பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளியில் பயின்று வருவதற்கான சான்றிதடை (Bonafide Certificate) அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்களிடமிருந்து பெற்று காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம் சமர்பித்தல் வெண்டும்.
7.கல்வி உதவித்தொகை / வாசிப்பாளர் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் அவர்கள் பயிலும் பள்ளி / கல்லூhரி / பல்கலைக்கழகம் எங்கு உள்ளதோ அந்ததந்த மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
8.மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் தங்களுடைய அடையாள அட்டை ஒரு மாவட்டமாக இருந்து, வேறு ஒரு மாவட்டத்தில் கல்வி பயில்பவராக இருப்பின், கல்வி பயிலும் hவட்டம் எதுவோ அம்மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இவ்விண்ணப்பத்தை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் இப்பயனாளி பெற்றுள்ள அடையாள அட்டையில் உள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி விண்ணப்பதாரருக்கு அம்மாவட்டத்தில் கல்வி உதவித்தொகை / வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை ஏதும் வழங்கப்படவில்லை என்பதற்கான சான்றினைப் (NOC) பெற்று உறுதி செய்து பயனாளி கல்வி பயிலும் மாவட்டத்திலே இத்திட்டத்திற்கான உதவித்தொகையினை சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.
9.தொலைதூர கல்வி மூலம் உயர்கல்வி பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அவர்கள் குடியிருக்கும் மாவட்டத்தின் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் வாயிலாக கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எனினும் அவர்கள் கல்வி பயிலும் கல்லூரி (அ) பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து முறையான சான்றிதழ் பெற்று இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
10.பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு உதவியாக நியமிக்கப்பட்டவரின் விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர்களிடம்/ மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம், காஞ்சிபுரத்தில் அதற்குரிய விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், காஞ்சிபுரம் முகவரியையும், மற்றும் அலுவலக எண் 8870682184 என்ற எண்னை தொடர்பு கொண்டு வேண்டிய விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்கள்.