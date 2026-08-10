Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Scholarship : தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கும் உதவித்தொகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 10, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:37 PM IST
மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Scholarship Latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சேலம்: 10ம் வகுப்பு படித்தவரா? தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
2
3
4
5