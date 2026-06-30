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தமிழக அரசு அதிரடி: மதுபான கிளப்புகளில் இரண்டு மடங்கு கட்டண உயர்வு, குடிமகன்களே கவனிங்க!!

Chennai News: முந்தைய அமைப்பில் தமிழக மதுபான கிளப்புகளில் ரூ. 15 லட்சம் மற்றும் ரூ. 10 லட்சம் என இரண்டு நிலைகள் மட்டுமே இருந்தன. இப்போது சென்னை, மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளை உள்ளடக்கிய ஐந்து கட்டண நிலைகளை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:45 AM IST
தமிழக அரசு அதிரடி: மதுபான கிளப்புகளில் இரண்டு மடங்கு கட்டண உயர்வு, குடிமகன்களே கவனிங்க!!
Image Credit: TN Government increases privilege fee for bars (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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