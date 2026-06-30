/தமிழக அரசு அதிரடி: மதுபான கிளப்புகளில் இரண்டு மடங்கு கட்டண உயர்வு, குடிமகன்களே கவனிங்க!!

சென்னை: சென்னையில் உள்ள FL2 உரிமம் வைத்திருக்கும் மதுபான கிளப்புகளுக்கான ஆண்டுரிமை கட்டணத்தை (privilege fee) மாநில அரசு ரூ. 15 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 30 லட்சமாக இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. 'தமிழ்நாடு மதுபானம் (உரிமம் மற்றும் அனுமதி) விதிகள், 1981'-ல் திருத்தம் செய்யப்பட்டு இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்தக் கட்டண உயர்வு 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் முன்தேதியிட்டு அமலுக்கு வருகிறது.
இதனுடன் பிற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள கிளப்புகளுக்கான கட்டணமும் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
திருத்தப்பட்ட கட்டண அமைப்பின்படி,
அரசு வருவாயை உயர்த்தும் நோக்கில் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் ஆண்டுதோறும் ரூ. 200 கோடி முதல் ரூ. 300 கோடி வரை அரசுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
இருப்பினும், பிற பகுதிகளில் உள்ள உரிமம் வைத்திருப்பவர்களுக்கான கட்டணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இந்தத் திருத்தம் விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ரூ. 10,000 ஆகவும், உரிமக் கட்டணத்தை ரூ. 30,000 ஆகவும் அரசு மாற்றாமல் அப்படியே வைத்துள்ளது. கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே. மணிவாசன் வெளியிட்ட அரசாணை ஜூன் 25 அன்று அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது.
FL2 உரிமம் என்பது மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் ஆணையரகத்தால், தனிநபர் உரிமையின் கீழ் இயங்காத பொழுதுபோக்கு கிளப்புகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இது அக்கிளப்புகள் தங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் மதுவை வைத்திருக்கவும் பரிமாறவும் அனுமதிக்கிறது.
இந்த உரிமத்தைப் பெற, மது அருந்த விரும்பும் குறைந்தது 50 உறுப்பினர்களையாவது ஒரு கிளப் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் சுமார் 850 FL2 கிளப்புகள் உள்ளன, இதில் சென்னையில் மட்டும் சுமார் 25 கிளப்புகள் உள்ளன.
இந்தக் கட்டண உயர்வால் மதுபானங்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பெரும்பாலான கிளப்புகள் ஏற்கனவே மதுபானங்களுக்கு அதிகபட்ச சில்லறை விலையை (MRP) விட ரூ. 40 முதல் ரூ. 50 வரை கூடுதலாக வசூலிக்கின்றன. மதுபான விலையை மேலும் உயர்த்துவதற்குப் பதிலாக, சிற்றுண்டி, உணவு, பாட்டில் தண்ணீர் மற்றும் பிற சேவைகளுக்கான கட்டணங்களை அதிகரிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக துறை நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். விதிகளின்படி, பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் தகுதியுள்ள அவர்களது விருந்தினர்களுக்கு மட்டுமே மது பரிமாறப்பட வேண்டும். மேலும், கிளப்புகள் உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள அட்டைகளை வழங்க வேண்டும் என்ற விதிமுறைகள் உள்ளன.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டு, மது விற்பனைக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக, மாநிலம் முழுவதும் கிளப்புகள், அதாவது மனமகிழ் மன்றங்களின் வருகை அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவற்றுக்கான மதுபான உரிமச் சிறப்புக் கட்டணத்தை இரண்டு மடங்காக உயர்த்தி தமிழக அரசு அதிரடி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ள இந்தக் கட்டண உயர்வால் மனமகிழ் மன்றங்களுக்கு சிறு தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்த நடவடிக்கை மூலம் மாநில அரசுக்குக் கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட வழிவகை பிறந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறுகையில், "மனமகிழ் மன்றங்களுக்குப் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு, முறையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார். புதிய அரசாணையின்படி, ஆண்டுதோறும் உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான சிறப்புக் கட்டணம் இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதால், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மனமகிழ் மன்றங்களும் இனி கூடுதல் நிதியைச் செலவிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளன.