8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.70,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Driver Job: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில்க காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாகவும், துறை வாரியாகவும் நிரப்பப்பட்டு வருகிறத. தமிழக அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் பேர் காத்திருக்கின்றனர். கைநிறைய சம்பளம், சலுகைகள் போன்ற காரணங்களுக்காக அரசு வேலைக்காக பலம் முயற்சித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழக அரசு வழக்காடல் துறையில் ஓட்டுநர் வேலை குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணி குறித்த விவரம்
தமிழக அரசின் வழக்காடல் துறையில் காலியாக உள்ள ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 5 ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. சென்னை மற்றும் மதுரையில் ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 8ஆம் வகுப்பில் கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கட்டாயம் ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் ஓட்டுநராக பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 18 முதல் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, பசி/எம்பிசி பிரிவினருக்கு 18 வயது முதல் 34 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு 18 வயது முதல் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம்
தமிழ்நாடு வழக்காடல் துறையில் ஓட்டுநர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.19,500 முதல் ரூ.71,900 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு கல்வித்தகுதி, அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். நேர்காணல் மூலம் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழ்நாடு வழக்காடு துறையில் ஓட்டுநர் பணிக்கு தபால் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். Advocate General Of Tamil Nadu, High Court, Chennai - 600104 என்ற விண்ணப்பத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் ரூ.70க்கான போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் உடன் சுய விலாசமிட்ட கடித உறையை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். மேலும், விண்ணப்ப படிவத்துடன் ஆதார் அட்டை நகல், சாதிச் சான்றிதழ், கல்வித்தகுதி சான்றிதழ், ஓட்டுநர் உரிமம் நகல் ஆகியவற்றை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
தமிழ்நாடு வழக்காடு துறையில் ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் The Advocate General Of Tamil Nadu, High Court, Chennai - 600104 என்ற முகவரிக்கு உங்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தை பிப்ரவரி 16ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
