8ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? ரூ.70,000 சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government Job: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. துறை வாரியாகவும், மாவட்ட ரீதியாகவும் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில் தற்போது ஊளர வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் உள்ள பல்வேறு பதவிகளுக்கான பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணி குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பணி குறித்த விவரம்
ஊளர வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 6 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. நாகப்பட்டினம் தலைஞாயிறு, விழப்புரம் முகையூர், விழுப்புரம் திருவெண்ணெய்நல்லூர், காணை, கண்டமங்கலம், வானூர் ஆகிய இடங்களில் தலா ஒரு இடங்கள் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கு நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ஓட்டுநர் உரிமம் அவர்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். வாகனம் இயக்குவதில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 18 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும். 2025 ஜூலை 1ஆம் தேதி 42 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.19,500 முதல் ரூ.71,900 வரை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு பட்டியல், அருந்ததியினர், பொது தமிழ் வழியீல் கல்வி பயின்றவர்கள் இன சுழற்சி அடிப்படையில் பணிக்கு நிரப்பப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
விழுப்பும், நாகப்பட்டினத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கு nagapattinam.nic.in மற்றும் villupuram.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படித்தை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு விண்ணப்பத்தை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ரூ.50 விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். the commissioner, Panchayat Union, thalainayar என்ற பெயரில் வங்கி வரைவோலை (demand draft) எடுத்து விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ விண்ணப்பத்தை ஊராட்சி ஒன்றியத்திடம் அளிக்கலாம். மேலும், விண்ணப்ப படிவத்தையும் அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த பணிக்கு ஜனவரி 13ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
