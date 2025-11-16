English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விவசாயிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! ஏக்கருக்கு ரூ.37,000 பெறுவது ஈஸி.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Extended Deadline For Crop Insurance : தமிழகத்தல் பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசம் வரும் நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், விவசாயிகள் காப்பீடு தொகை ஈஸியாக பெற முடியும்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:19 PM IST
  • பயிர் காப்பீடு செய்ய அவகாசம் நீட்டிப்பு
  • தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • விவசாயிகள் ஹேப்பி

Tamil Nadu Farmers Crop Insurance 2025: பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் (PMFBY) விவசாயிகள் சேர முக்கிய அறிவிப்புகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  இந்தி திட்டத்தின் கீழ் பயிர் காப்பீடு செய்யும் விவசாயிகள் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூ.432 பிரீமியம் செலுத்த வேண்டும். இதன் மூலம்  விவசாயிகளுக்கு காப்பீட்டு தொகையாக ரூ.32,160 வரை கிடைக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

பயிர் காப்பீடு செய்ய அவகாசம் நீட்டிப்பு

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தற்போது, விவசாயிகள் சம்பா நெற்பயிரை முழு வீச்சில் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இதுவரை 26.25 சாகுபடி இலட்சம் ஏக்கர் பரப்பில் சம்பா நெற்பயிர் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்நாள் வரை, 6.27 இலட்சம் விவசாயிகளால் 15 இலட்சம் ஏக்கர் சம்பா நெற்பயிர் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த சாகுபடி பரப்பில் 57 சதவீதமாகும். இதே நாளில் கடந்த வருடம் 10 இலட்சம் ஏக்கர் சம்பா நெற்பயிர் காப்பீடு செய்யப்பட்டது என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.

இந்நிலையில், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், மதுரை, புதுக்கோட்டை, கரூர், சேலம், திருப்பூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, தேனி, இராமநாதபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி, அரியலூர், வேலூர், இராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், சிவகங்கை, கடலூர், திருவள்ளூர் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய 27 மாவட்டங்களில் சம்பா நெற்பயிரை காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதி 2025 நவம்பர் 15ஆம் தேதி என தமிழக அரசு தெரிவித்து இருந்தது.

இருப்பினும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர் மழை பெய்து வந்ததால்  குறுவை நெல் அறுவடை மற்றும் சம்பா நெல் நடவு பணிகள் தாமதமாகின. மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதால் அடங்கல் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது. சம்பா/ தாளடி/ பிசானம் நெற்பயிர் காப்பீட்டுக்கான கடைசி தேதியை நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற விவசாயிகளின் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இந்த நிலையல், விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு பயிறு காப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை நீடித்து உத்தரவிட்டது. 

எப்போது வரை பயிர் காப்பீடு செய்யலாம்?

விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், தமிழக அரசின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, சம்பா/ தாளடி/ பிசானம் நெற்பயிர்க் காப்பீட்டுக்கான கடைசி தேதியை 2025 நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. எனவே, தமிழக அரசும் சம்பா/ தாளடி/ பிசானம் நெற்பயிர் செய்யும் விவசாயிகளின் நன்மையை கருதி பயிர் காப்பீடு செய்யும் காலக்கெடுவானது நவம்பர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனவே, அரியலூர், செங்கல்பட்டு, கடலூர், தருமபுரி, ஈரோடு, கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கரூர், மதுரை, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், இராணிப்பேட்டை, சேலம், சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், தேனி, திருச்சி, திருப்பத்தூர், திருப்பூர், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், வேலூர் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில், இதுவரை சம்பா நெற்பயிரை காப்பீடு செய்யாத விவசாயிகள் உரிய ஆவணங்களுடன் பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் நவம்பர் 30ம் தேதிக்குள் பதிவு செய்து பயனடை வேண்டும் என தமிழக அரசு தனது அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Crop InsuranceSamba Crop InsuranceSamba Crop Insurance 2025Tamil Nadu farmersTamil Nadu government

