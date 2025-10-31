English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஹேப்ப நியூஸ்.. 2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!

ஹேப்ப நியூஸ்.. 2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!

Tamil Nadu Government: கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டையை பயன்படுத்தி, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:15 AM IST
  • கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டை
  • 2 மாதங்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம்
  • தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பு

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்
camera icon10
Jupiter transit
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்
சிஎஸ்கே டிரேட் பேச்சுவார்த்தை உண்மையா...? வாஷிங்டன் சுந்தரே கொடுத்த விளக்கம்!
camera icon8
IPL 2026
சிஎஸ்கே டிரேட் பேச்சுவார்த்தை உண்மையா...? வாஷிங்டன் சுந்தரே கொடுத்த விளக்கம்!
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வை இந்த 5 அம்சங்கள்தான் தீர்மானிக்கும்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வை இந்த 5 அம்சங்கள்தான் தீர்மானிக்கும்
ஹேப்ப நியூஸ்.. 2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!

Free Bus Service: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. தமிழக போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர்.  பயணிக்ளுக்காக பல்வேறு வசதிகளையும் போக்குவரத்து கழகம் செய்து வருகிறது. அதோடு, பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை தினங்களில் பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்க, சிறப்பு பேருந்துகளையும் இயக்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில், மகளிருக்கான விடியல் பயணத்திலும்  பெண்கள் பயணடைந்து வருகின்றனர். இப்படியாக போக்குவரத்து துறையை தமிழக அரசு மேம்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில்,  தமிழக போக்குவரத்து கழம் கட்டணமில்லா இலவச பேருந்து அட்டை குறித்து முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்

அதாவது,  மாற்றுத்திறனாளிகள், பார்வை குறைபாடு உள்வர்கள், அறிவுசார் திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழறிஞர்கள், வயதான தமிழர்கள் போன்றோருக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக தகுதியுள்ளவர்கள் ஆன்லைன் விண்ணப்பித்து, இலவச பேருந்து அட்டையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த திட்டம் 2023ஆம் ஆண்டு சென்னையில் முதற்கட்டமாக தொடங்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்தடுத்து, கோவை, திருச்சி போன்ற பெருநகரங்களில் அடுத்தடுத்து இந்த திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது.  இத்திட்டம் தொடர்பாக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்பை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டையை பயன்படுத்தி, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை மாற்றுத்திறனாளிகள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழறிஞர்கள், வயதான தமிழர்கள்  உள்ளிட்டோர் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, 2025-26ஆம் நிதியாண்டில் இணையதளம் வாயிலாக  பேருந்து பயண அட்டையை புதுப்பிக்க ஏதுவாகவும், இந்த வசதிகளை அனைத்து தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு  விழுப்புரம், சேலம், கோவை, கும்பகோணம், மதுரை, நெல்லை விரிவுப்படுத்தி புதிய அட்டையை பயனாளிகளுககு வழங்கவும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.  இதனை செயல்படுத்த மாவட்ட அளவில் முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளது. 

இதன் காரணமாக, பயனாளிகள்  வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை செல்லத்தக்க கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டையை, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீடிக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பேருந்து அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாற்றுத்திறனாளிகள், பார்வை குறைபாடு உள்வர்கள், அறிவுசார் திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழறிஞர்கள், வயதான தமிழர்கள் போன்றோருக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டைக்கு TNSTC செயலி அல்லது TNSTC இணையதளம்  வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்கள் அருகில் உள்ள இ சேவை மையம் மூலமாக இலவச பேருந்து பயண அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே,  2025 அக்டோபர் மாதம் வரை விண்ணப்பித்தவர்கள், 2025 டிசம்பம் வரை புதுப்பிக்க தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 

மேலும் படிக்க : 'பீகார் தொழிலாளர்களை துன்புறுத்தும் திமுக' பிரதமர் மோடி பேச்சு - ஸ்டாலின் கண்டனம்!

 

மேலும் படிக்க: பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு... வந்த விழுந்த கேள்வி - அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
Tamil Nadu governemtTN Governmentfree bus serviceBus Servicetamil nadu government buses

Trending News