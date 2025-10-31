ஹேப்ப நியூஸ்.. 2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!

Free Bus Service: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. தமிழக போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிக்ளுக்காக பல்வேறு வசதிகளையும் போக்குவரத்து கழகம் செய்து வருகிறது. அதோடு, பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை தினங்களில் பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்க, சிறப்பு பேருந்துகளையும் இயக்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில், மகளிருக்கான விடியல் பயணத்திலும் பெண்கள் பயணடைந்து வருகின்றனர். இப்படியாக போக்குவரத்து துறையை தமிழக அரசு மேம்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக போக்குவரத்து கழம் கட்டணமில்லா இலவச பேருந்து அட்டை குறித்து முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.
2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்
அதாவது, மாற்றுத்திறனாளிகள், பார்வை குறைபாடு உள்வர்கள், அறிவுசார் திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழறிஞர்கள், வயதான தமிழர்கள் போன்றோருக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக தகுதியுள்ளவர்கள் ஆன்லைன் விண்ணப்பித்து, இலவச பேருந்து அட்டையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த திட்டம் 2023ஆம் ஆண்டு சென்னையில் முதற்கட்டமாக தொடங்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்தடுத்து, கோவை, திருச்சி போன்ற பெருநகரங்களில் அடுத்தடுத்து இந்த திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டம் தொடர்பாக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்பை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டையை பயன்படுத்தி, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை மாற்றுத்திறனாளிகள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழறிஞர்கள், வயதான தமிழர்கள் உள்ளிட்டோர் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, 2025-26ஆம் நிதியாண்டில் இணையதளம் வாயிலாக பேருந்து பயண அட்டையை புதுப்பிக்க ஏதுவாகவும், இந்த வசதிகளை அனைத்து தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு விழுப்புரம், சேலம், கோவை, கும்பகோணம், மதுரை, நெல்லை விரிவுப்படுத்தி புதிய அட்டையை பயனாளிகளுககு வழங்கவும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை செயல்படுத்த மாவட்ட அளவில் முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளது.
இதன் காரணமாக, பயனாளிகள் வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை செல்லத்தக்க கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டையை, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீடிக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பேருந்து அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மாற்றுத்திறனாளிகள், பார்வை குறைபாடு உள்வர்கள், அறிவுசார் திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தமிழறிஞர்கள், வயதான தமிழர்கள் போன்றோருக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டைக்கு TNSTC செயலி அல்லது TNSTC இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்கள் அருகில் உள்ள இ சேவை மையம் மூலமாக இலவச பேருந்து பயண அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, 2025 அக்டோபர் மாதம் வரை விண்ணப்பித்தவர்கள், 2025 டிசம்பம் வரை புதுப்பிக்க தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
