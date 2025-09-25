தமிழக அரசின் மாதம் ரூ.1000... இன்னும் 2.56 லட்சம் மாணவர்களுக்கு - இன்று முக்கிய விழா!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்கள் நீட்டிக்கப்படும் அதே வேளையில், 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' என்ற விழாவையும் தமிழ்நாடு அரசு இன்று ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:15 AM IST
  • சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் விழா நடக்கிறது.
  • இன்று மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை விழா நடைபெறும்.
  • தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார்.

Tamil Nadu Government, Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' தமிழ்நாட்டின் மாபெரும் கல்வி எழுச்சியின் கொண்டாட்டம் இன்று (செப். 25) நடைபெற இருக்கிறது. 2025-26 கல்வியாண்டிற்கான 'புதுமைப்பெண்' மற்றும் 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டங்கள் நீட்டிக்கப்பட உள்ளன. இந்நிலையில், இன்று மாலை சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: புதுமைப்பெண் - தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்கள்

இந்நிலையில், கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு கொண்டாட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், "சமூகநீதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படும் தமிழ்நாடு அரசு, கல்வி அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் சென்று சேரவேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு அரசுப் பள்ளியில் பயின்று கல்லூரிக்குச் செல்லும் மாணவிகளுக்கு 'புதுமைப் பெண்' என்கிற திட்டத்தின்கீழும், மாணவர்களுக்கு 'தமிழ்ப் புதல்வன்' என்கிற திட்டத்தின்கீழும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி வருகிறது.

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: இன்று மாலை 4 மணிக்கு 

2025-26 கல்வி ஆண்டிற்கான 'புதுமைப்பெண்', 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டங்களின் தொடக்கவிழா இன்று (செப். 25) மாலை 4.00 மணியளவில் சென்னை, ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற உள்ளது. 

தமிழ்நாட்டின் மாபெரும் கல்வி எழுச்சியை 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' என்னும் கருப்பொருளில் கொண்டாடும் இவ்விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையேற்கிறார். சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கும் தெலங்கானா முதலமைச்சர் அ.ரேவந்த் ரெட்டி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கின்றனர். இவ்விழாவில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலை வகிக்கின்றார்.

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: 7 பகுதியாக நடைபெறும் நிகழ்வு

தமிழ்நாட்டின் மாபெரும் கல்வி எழுச்சியின் கொண்டாட்டமாக இவ்விழா மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. கல்வி சார்ந்த 5 முக்கிய திட்டங்களையும் சாதனைகளையும் முன்னிலையாக வைத்து இவ்விழா 7 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் பகுதியாக தமிழ்நாட்டு மக்களின் மனதுக்கு நெருக்கமானத் திட்டமான 'முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம்' இடம் பெறும். அதனைத் தொடர்ந்து 'நான் முதல்வன்', 'விளையாட்டுச் சாதனையாளர்கள்', 'புதுமைப் பெண் - தமிழ்ப் புதல்வன்' மற்றும் 'அரசுப் பள்ளிகளிலிருந்து முதன்மை உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்குச் சென்ற சாதனையாளர்கள்' ஆகிய அரங்கங்கள் நடைபெறும்.

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: இத்திட்டங்களின் தாக்கம் என்ன?

இந்த அரங்கங்களில் இத்திட்டங்களால் பயன்பெற்றவர்கள், இத்திட்டத்தின் மூலம் சாதித்தவர்கள், அவர்களுக்குத் துணை நின்றவர்கள், ஆசிரியர்கள், நிறுவனங்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தங்கள் அனுபவங்களையும் தங்கள் வாழ்வில் இத்திட்டங்களின் தாக்கத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றனர்.

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: பயன்பெறும் ரூ.2.57 லட்சம் மாணவர்கள் 

இதன் பிறகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும், தெலங்கானா முதலமைச்சர் அ. ரேவந்த் ரெட்டியும் இணைந்து 2025-26-ஆம் ஆண்டிற்கான 'புதுமைப்பெண்-தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டங்களைத் தொடங்கி வைப்பார்கள். இந்த ஆண்டு இத்திட்டத்தின் மூலம் 2.57 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் தமிழ்நாட்டில் கல்வி வளர்ச்சிக்குத் தொடர்ந்து பங்காற்றி வரும் சமூக சிந்தனையாளர்கள், சிறப்பாகப் பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள், பயிற்றுனர்கள், கல்வி அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் ஆகியோர் பாராட்டிச் சிறப்பிக்கப்பட உள்ளனர்.

