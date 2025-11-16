English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நீட் விலக்கு மசோதா: ஜனாதிபதியை எதிர்த்து... உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு

NEET Exemption Bill: நீட் விலக்கு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பதை எதிர்த்து குடியரசுத் தலைவர் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:58 AM IST

Tamil Nadu Government, NEET Exemption Bill: தமிழ்நாடு இளங்கலை மருத்துவ பட்டப்படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை மசோதா, 2021 ஒப்புதல் அளிக்க குடியரசுத் தலைவர் மறுத்துள்ளார். இதற்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. மசோதா மீது முடிவெடுக்க 1400 நாட்களுக்கு மேல் குடியரசுத் தலைவர் தாமதம் செய்து இருக்கிறார் என்றும் நீட் விலக்கு மசோதாவை நிராகரிப்பதற்கான காரணத்தையும் கூறவில்லை என்றும் தமிழ்நாடு அரசு மனுவில் தெரிவித்துள்ளது.

