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இலவச பயிற்சி + மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

tamil nadu Government free apprenticeship training : தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டால் ரூ.20 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை பெறலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. யார் யார் பங்கேற்கலாம்? முழு விவரம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:27 PM IST
இலவச பயிற்சி + மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: tamil nadu Government free apprenticeship training - dharmapuriSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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இலவச பயிற்சி + மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
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