/இலவச பயிற்சி + மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

tamil nadu Government free apprenticeship training : தமிழ்நாடு முழுவதும் தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி முகாமுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இலவச பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு மாதம் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இந்த பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இப்போது தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடக்க உள்ள இந்த பயிற்சி முகாம் குறித்த விவரம் வெளியாகியுள்ளது. இதில் அம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இது குறித்த செய்திக் குறிப்பில் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளதாவது ; தருமபுரியில் மாவட்ட அளவிலான பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் 20.07.2026 அன்று நடைப்பெறுகிறது. தருமபுரி (கடகத்தூர்) அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் இந்த முகாம் நடைபெறவுள்ளது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பொதுத்துறை மற்றும் பிரபல முன்னனி தனியார் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தொழிற்பழகுநர் சட்டம், 1961-ன் கீழ் நேர்காணல் மூலம் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சிக்கு ஐ.டி.ஐ பயிற்சி பெற்றவர்கள், 10-ம் வகுப்பு, 12-ம் வகுப்பு, டிப்ளமோ மற்றும் டிகிரி (பி.இ, பி.ஏ, பி.எஸ்.சி, பி.காம், மற்றும் பிற) கல்வி தகுதி உடையவர்களை தேர்வு செய்ய உள்ளார்கள்.
ஆகவே அரசு மற்றும் தனியார் ஐ.டி.ஐ-ல் பயிற்சி பெற்றுள்ள பயிற்சியாளர்கள் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியில் சேர்ந்து தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், 10-ம் வகுப்பு, 12-ம் வகுப்பு, டிப்ளமோ மற்றும் டிகிரி (பி.இ. பி.ஏ, பி.எஸ்.சி, பி.காம், மற்றும் பிற) அதற்கு மேலும் கல்வித்தகுதி உடையவர்கள் விருப்ப பிரிவுகளில் (Optional Trade) ஓராண்டு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி பெற்று என்எஸ்டிசி/எஸ்எஸ்சி (NSDC/SSC) வழங்கும் அப்ரண்டீஸ்சிப் சான்றிதழ் பெறலாம். தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முடித்து தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் பெறுபவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமையும் வயது வரம்பில் மேலும் ஓராண்டு சலுகையும் உள்ளது.
இப்பயிற்சிக்கு மாதாந்திர உதவித் தொகையாக ரூ.12000/- முதல் ரூ.20000/- வரை நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, மேற்கண்ட நாளில் நடைபெறும் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாமில் அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொண்டு இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம்,பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் (இரண்டாம் தளம்), தருமபுரி எனும் முகவரியில் நேரிலோ அல்லது 94422-86874, 94999-37454 மற்றும் 63835-64479 ஆகிய அலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்புகொண்டு இது தொடர்பான விபரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.