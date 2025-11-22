English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வேலை கிடைக்கனுமா? அரசு தரும் இலவச பயிற்சி.. எப்படி சேரலாம்?

வேலை கிடைக்கனுமா? அரசு தரும் இலவச பயிற்சி.. எப்படி சேரலாம்?

Tamil Nadu Government Competitive Exam Free Coaching: தமிழக அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்த உள்ளது. இதில் எப்படி சேரலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 22, 2025, 07:07 PM IST
  • தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
  • இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்
  • போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு

வேலை கிடைக்கனுமா? அரசு தரும் இலவச பயிற்சி.. எப்படி சேரலாம்?

Tamil Nadu Government Latest News: ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு பணிக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்காக லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். அதாவது, தமிழக அரசு பணி, மத்திய அரசு பணியில் சேருவதற்கு போட்டித் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றால் தான் பணி உறுதியாகும். எனவே, இந்த போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற இளைஞர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி எப்போது?

சில இளைஞர்கள் இதற்காக பிரத்யேகமாக வகுப்புகளில் சேர்ந்து தயாராகி வருகின்றனர். ஆனால், அனைத்து தரப்பு இளைஞர்களாலும் செலவு செய்து, போட்டித் தேர்வுக்கான வகுப்புகளில் சேர முடியாது. இவர்களுக்கு தான், தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள வழங்கி வருகிறது.  அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆசிரியர் தேர்வு, வங்கி தேர்வு, மத்திய அரசு பணிக்கான தேர்வு உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி வருகிறது.  இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். 

இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 2025 நவம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 28ஆம் தேதி வரை போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.  கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்க உள்ளது. இந்த  பயிற்சி வகுப்புகள்  காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் மறுஒளிபரப்பும் செய்யப்படுகிறது. அதாவது, மாலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரையும் மறுஒளிப்பரப்பு செய்யப்படுகிறது. எனவே, மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே, போட்டித் தேர்வுகளில் வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளலாம்.  

எந்தெந்த தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள்?

5 நாட்களுக்கு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், பணியாளர் தேர்வாணையம், ரயில்வே தேர்வு வாரியம், வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. 

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் Tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக அனைத்து தேர்வுகளுக்கான பாடக் குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.  மேலும், TN Career service employment  என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாகவும் மாணவர்கள் பயிற்சி வகுப்களை காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

மேலும் படிக்க: 8ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : பெண்களின் வாழ்க்கையில் நடந்த 8 அதிசய மாற்றங்கள்

 

