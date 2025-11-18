English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க

மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க

Tamil Nadu Government: யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவசமாக பயிற்சி அளிப்பதுடன், மாணவர்களுக்கு ரூ.4,000 உதவித் தொகையும் தமிழக அரசு வழங்குகிறது. இதுகுறித்து இங்கு முழுமையாக பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:47 PM IST
  • டிகிரி முடித்த மாணவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு
  • மாதம் ரூ.4,000 கிடைக்கும்
  • தமிழக அரசின் திட்டம்

மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க

UPSC Aspirants Incentive Scheme Latest News: தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்காக தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வருவதோடு, அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உதவித் தொகையும் வழங்கி வருகிறது. மேலும், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காகவும், தமிழக அரசு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது.  மேலும், இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராக இலவச பயிற்சி

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான பதவிகளுக்கான போட்டித் தேர்வை மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தி வருகிறது. மூன்று அடுக்குகளாக யுபிஎஸ்சி தேர்வு  ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. முதல்நிலை, முதன்மை, நேர்காணல்  என மூன்று கட்டங்களாக தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்வுக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். 

இந்த தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் கனவுடன் இருப்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த  வகையில், தற்போது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் டாக்டர் அம்பேத்கர் சிறப்பு பயிற்சி மையம் மூலம் இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.  

மாதம் ரூ.4,000 உதவித் தொகை

இந்த பயிற்சி மையம் மூலம் குடிமைப்பபணிகள் தேர்விற்குரிய பட்டியலினத்தவர், இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. இவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.4,000 உதவித் தொகையும் வழங்கப்படுகிறது.  யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சியை பெற, மாணவர்களுக்கு நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படும்.

இந்த நுழைவுத் தேர்வின் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் 100 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது.  பட்டியலின பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு 70 சதவீத இடங்களும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு 30 சதவீத இடங்களும் என மொத்தம் 100 இடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு நடத்தப்படும் தேர்வின் மூலம், 100 பேர் இலவச பயிற்சிக்கு தகுதியடைந்து, அவர்களுக்கு பயிற்சி முடியும் வரை, மாதம் ரூ.4,000 உதவித் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. 

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் எஸ்சி, ஒபிசி பிரிவை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் குடும்ப வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்கு அதிகமாக இருக்கக் கூடாது.  பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்க வேண்டும். 

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சியுடன், உதவித் தொகை  பெற விரும்பும் மாணவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் பிற விவரங்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளம் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம். அதில் இருக்கும் விண்ணப்பப்படிவத்தில் தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பிக்க நவம்பர் 25ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tamil Nadu governmentTN GovtTamil Nadu free coachingUPSC AspirantsUPSC

