மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க

UPSC Aspirants Incentive Scheme Latest News: தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்காக தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வருவதோடு, அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உதவித் தொகையும் வழங்கி வருகிறது. மேலும், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காகவும், தமிழக அரசு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. மேலும், இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராக இலவச பயிற்சி
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான பதவிகளுக்கான போட்டித் தேர்வை மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தி வருகிறது. மூன்று அடுக்குகளாக யுபிஎஸ்சி தேர்வு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. முதல்நிலை, முதன்மை, நேர்காணல் என மூன்று கட்டங்களாக தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்வுக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்த தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் கனவுடன் இருப்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் டாக்டர் அம்பேத்கர் சிறப்பு பயிற்சி மையம் மூலம் இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
மாதம் ரூ.4,000 உதவித் தொகை
இந்த பயிற்சி மையம் மூலம் குடிமைப்பபணிகள் தேர்விற்குரிய பட்டியலினத்தவர், இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. இவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.4,000 உதவித் தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சியை பெற, மாணவர்களுக்கு நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படும்.
இந்த நுழைவுத் தேர்வின் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் 100 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. பட்டியலின பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு 70 சதவீத இடங்களும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு 30 சதவீத இடங்களும் என மொத்தம் 100 இடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு நடத்தப்படும் தேர்வின் மூலம், 100 பேர் இலவச பயிற்சிக்கு தகுதியடைந்து, அவர்களுக்கு பயிற்சி முடியும் வரை, மாதம் ரூ.4,000 உதவித் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் எஸ்சி, ஒபிசி பிரிவை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் குடும்ப வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்கு அதிகமாக இருக்கக் கூடாது. பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சியுடன், உதவித் தொகை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் பிற விவரங்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளம் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம். அதில் இருக்கும் விண்ணப்பப்படிவத்தில் தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பிக்க நவம்பர் 25ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: மேல்மருவத்தூர் தைப்பூசம், இருமுடி விழாவுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தகுதியில்லாதவர்கள் பட்டியல்! இதுதான்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ