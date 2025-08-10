தமிழக அரசின் இலவச மாட்டு கொட்டகை - ரூ.2.10 லட்சம் வரை மானியம் பெறுவது எப்படி?

தமிழ்நாட்டில் கால்நடை வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கவும், ஏழை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், மாநில அரசு ஒரு சிறப்பான மானிய திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் (MGNREGA) கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இந்த "இலவச மாட்டு கொட்டகை அமைக்கும் திட்டத்தின்" மூலம், தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு அவர்களின் சொந்த நிலத்திலேயே மாட்டு கொட்டகை அமைத்து கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம், கால்நடைகளை மழை, வெயில் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து பாதுகாப்பதோடு, விவசாயிகளுக்கு ஒரு நிரந்தர வருமானத்தை ஈட்டி தரும் சொத்தாகவும் அமைகிறது.
திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் மானிய விவரங்கள்
கால்நடை வளர்ப்பில் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்களில் ஒன்று, கால்நடைகளுக்கு பாதுகாப்பான கொட்டகை அமைப்பதாகும். இந்த சிரமத்தைக் குறைப்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். இத்திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகள் எந்தவிதமான பணத்தையும் முதலீடு செய்ய தேவையில்லை; அவர்களின் உழைப்பு மட்டுமே போதுமானது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் நான்கு மாடுகள் வரை வைத்திருக்கும் பயனாளிகளுக்கு, மாட்டு கொட்டகை அமைப்பதற்காக ரூ.79,000 மானியமாக வழங்கப்படும். அதே சமயம் ஐந்து முதல் பத்து மாடுகள் வரை வைத்திருக்கும் பயனாளிகளுக்கு, ரூ.2.10 லட்சம் வரை மானியமாக வழங்கப்படும். அரசு அதிகாரிகளே நேரடியாக இடத்தை பார்வையிட்டு, கொட்டகையையும் அமைத்து கொடுப்பார்கள் என்பது இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமாகும்.
தகுதி வரம்புகள் என்ன?
இந்த மானிய திட்டத்தில் பயன்பெற, அரசு சில தகுதி வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது. அதன்படி, விண்ணப்பதாரர், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் (100 நாள் வேலை திட்டம்) உறுப்பினராக இருப்பது கட்டாயமாகும். மாட்டு கொட்டகை அமைக்கப்படும் இடம், விண்ணப்பதாரரின் சொந்த இடமாக இருக்க வேண்டும், அதற்கான தனி பட்டா வைத்திருக்க வேண்டும். கூட்டு பட்டா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. விண்ணப்பதாரர், ஏற்கனவே ஆட்டு கொட்டகை அல்லது கோழி பண்ணை போன்ற பிற அரசு மானிய திட்டங்களில் பயன் பெற்றவராக இருக்க கூடாது. ஏற்கனவே மாடுகளை வளர்த்து வருபவர்களுக்கும், ஆவின் நிறுவனத்திற்கு அதிகளவில் பால் விநியோகம் செய்பவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்
- 100 நாள் வேலைவாய்ப்புத் திட்ட அட்டை
- ஆதார் அட்டை
- ரேஷன் கார்டு
- வாக்காளர் அடையாள அட்டை
- சிட்டா
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தகுதியுள்ள கால்நடை விவசாயிகள், இந்த மானியத்தை பெற அந்தந்த பகுதியில் உள்ள வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்திற்கு (BDO Office) நேரில் செல்ல வேண்டும். அங்குள்ள அதிகாரிகளை சந்தித்து, திட்டத்தை பற்றி விளக்கி, விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்று கொள்ள வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்த பிறகு, அதிகாரிகள் விண்ணப்பதாரரின் இடத்திற்கு நேரில் வந்து ஆய்வு செய்வார்கள். அனைத்து தகவல்களும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், மாட்டு கொட்டகை அமைப்பதற்கான மானியம் ஒதுக்கப்பட்டு, கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்படும். இந்த திட்டம், கிராமப்புற ஏழை விவசாயிகளின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துவதோடு, கால்நடைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து, பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் வழிவகுக்கும் ஒரு சிறந்த முன்னெடுப்பாகும்.
