  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப்... இதில் என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப்... இதில் என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?

Free Laptop Scheme: தமிழ்நாடு அரசு வழங்க இருக்கும் இலவச மடிக்கணினிகளில் இருக்கும் மென்பொருள்கள் என்னென்ன?, அதில் கிடைக்கும் வேறு வசதிகள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:25 PM IST
  • 20 லட்சம் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.
  • Dell, Acer, HP போன்ற மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.
  • இத்திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப்... இதில் என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?

Tamil Nadu Government Free Laptop Scheme: நவீன உலகின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தமிழ்நாடு மாணவர்களும் டிஜிட்டல் திறன் பெற 'உலகம் உங்கள் கையில்' என்னும் திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு 20 லட்சம் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.

Free Laptop Scheme: நாளை தொடங்கப்படும் திட்டம் 

இத்திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் இரண்டு கட்டங்களாக நிறைவேற்றப்பட உள்ளது. முதல் கட்டமாக 10 லட்சம் மடிக்கணினிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் தொடக்க விழா முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலையிலும் நாளை (ஜனவரி 5) மாலை 3 மணியளவில் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை வர்த்தக மைய வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது.

Free Laptop Scheme: முன்னணி நிறுவனங்களின் லேப்டாப்

இந்நிகழ்ச்சியில் அரசு பொறியியல், கலை மற்றும் அறிவியல், மருத்துவம், விவசாயம், சட்டம், பலவகை தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, தொழில்துறைப் பயிற்சி போன்ற அனைத்துத் துறைகள் சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் 10 லட்சம் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படுகின்றன. "கல்வி அனைவருக்கும்! உயர்வு ஒவ்வொருவருக்கும்!" என்ற நோக்கத்துடன் தொழில்நுட்ப அறிவியலை வலுப்படுத்த Dell, Acer, HP போன்ற உலகத் தரமான நிறுவனங்களின் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படுகின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Free Laptop Scheme: இலவச AI   

மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த மடிக்கணினிகளில் உள்ள மென்பொருள்கள் :

- Intel i3 / AMD Ryzen 3 Processor 

- 8 GB RAM, 

- 256 GB SSD நினைவகம் 

- Windows 11 Home Strategic 

- BOSS Linux OS 

இவை முன்னதாக நிறுவப்பட்டிருக்கும். மேலும், நடைமுறையில் உள்ள கல்வி மற்றும் திட்டப் பணிகளுக்காக MS Office 365, செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருளான Perplexity Pro-வின் ஆறு மாத சந்தாவும் கட்டணமில்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. இதோடு, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் உயர்தர மடிக்கணினி பையும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Free Laptop Scheme:  புதிய வேலைவாய்ப்புகள்

தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் இந்த விலையில்லா மடிக்கணினிகள், கல்வி வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்லாமல், வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்திற்கும், சமூக-பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் நேரடி ஆதாரமாக உதவுகின்றன. டிஜிட்டல் திறன் மேம்பாடு மூலம் மாணவர்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத் (IT) துறை, மென்பொருள் உருவாக்கம் (Software Development), தரவு உள்ளீடு     (Data Entry), டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல் (Digital Marketing), வரைகலை வடிவமைப்பு (Graphic Design), குறியிடுதல் (Coding), வலை வடிவமைப்பு (Web Designing), செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகள் (Al Tools), சுயாதீன வேலை (Freelancing) போன்ற துறைகளில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை பெறும் அளவில் தகுதியானவர்களாக மாணவர்களை மாற்றிட உதவுகிறது. 

இதனால் குடும்ப வருமானம் உயர்ந்து, கிராம-நகர இடைவெளி குறைந்து, தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட  புதிய தொழில் முயற்சிகளும் உருவாகும் வாய்ப்பு அமையும். இத்திட்டம், மாபெரும் கல்விப் புரட்சித் திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.

