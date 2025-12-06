English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குட் நியூஸ்! மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்.. தேதி குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Tamil Nadu Government Free Laptop Scheme: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்திற்கான தேதியை தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:01 PM IST
  • கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்
  • தேதி குறித்த தமிழக அரசு
  • யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் தெரியுமா?

Tamil Nadu Free Laptop Scheme: தமிழக அரசு மாணவர்களின் கல்விக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. மாணவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக வலுவாக இருப்பதற்கு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. மேலும், மாணவர்களின் போட்டித் தேர்வுகளுக்காகவும் இலவச வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகிறது. அதாவது, புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. 

இலவச லேப்டாப் திட்டம்

இதன் மூலம், மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித் தொகையை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. மாணவர்கள் உயர்க்கல்வியை எந்த தடையும் இல்லாமல் தொடர தமிழக அரசு வழிவகை செய்கிறது.  இதன் ஒருபகுதியாக கல்லூரி மாணவர்களுக்காக இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்க உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை 2025ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையில்  முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இந்த நிலையில், இந்த திட்டத்தை தொடங்குவதற்கான முயற்சிகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

முதல்கட்டமாக 20 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படும் என தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தார்.  இதற்கான டெண்டரும் வெளியிடப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், எச்பி, டெல், ஏசர் போன்ற நிறுவனங்கள் 10 லட்சம் மடிக்கணினிகளை கொள்முதல் செய்ய அனுமதி அளித்துள்ளது.  

தேதி குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

இதனை அடுத்து, இலவச லேப்டாப் திட்டத்தை தொடங்குவதற்கான பணிகளை தமிழக அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த திட்டம் குறித்து முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, இலவச லேப்டாப் திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் டிசம்பர் 19ஆம் தேதி துவங்கி வைக்கிறார்.  சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில்  டிசம்பர் 19ஆம் தேதி  கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

பிப்ரவரி இறுதிக்குள் 10 லட்சம் பேருக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் பணியை முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் கல்லூரி மாணவர்கள் மகிழ்சசி அடைந்துள்ளனர். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த இந்த திட்டம் டிசம்பர் 19ஆம் முதல்வர் ஸ்டாலின் துவங்கி வைக்கிறார். இதனால், இது மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. முதற்கட்டமாக 10 லட்சம் பேருக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும்?

 தமிழகத்தில் உள்ள கலை, அறிவியல்,  பொறியியல், வேளாண்மை, மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறலாம். இந்த துறைகளில் இறுதி ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்கள் இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படுகிறது. அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும். எனவே, தனியார் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்குமா என்ற அறிவிப்பை தமிழக அரசு விரைவில் வெளியிடும். 

2025–26 மாநில பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.2,000 கோடி திட்டத்தால் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 4,600க்கும் மேற்பட்ட கலை, அறிவியல், பொறியியல், வேளாண்மை மற்றம் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சுமார் 20 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

