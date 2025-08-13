தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டம்! வெளியானது புதிய அப்டேட்!

தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான டெண்டர் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மெகா திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 20 லட்சம் லேப்டாப்களை கொள்முதல் செய்ய டெல் (Dell), ஏசர் (Acer) மற்றும் ஹெச்பி (HP) ஆகிய மூன்று முன்னணி சர்வதேச நிறுவனங்கள் தீவிரமாக போட்டியிடுகின்றன. தமிழக அரசின் மின்னணு கழகமான எல்காட் (ELCOT) வெளியிட்ட இந்த சர்வதேச டெண்டரில், மூன்று நிறுவனங்களும் தங்களது விலைப்புள்ளிகளை சமர்ப்பித்துள்ளன.
கடும் போட்டி
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, ஏசர் (Acer) நிறுவனம் ஒரு லேப்டாப்பின் விலையாக ரூ.23,385-ஐக் குறிப்பிட்டுள்ளது. அதே சமயம் டெல் (Dell) நிறுவனம் 15.6 அங்குல லேப்டாப் ஒன்றின் விலையாக ரூ.40,828-ஐக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த மூன்று நிறுவனங்கள் அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளிகளை அரசு ஆய்வு செய்து, மிக குறைந்த விலையை வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு இந்த மாபெரும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்படும்.
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள்
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்த 30 முதல் 45 நாட்களுக்குள், தகுதியான நிறுவனத்திற்கு லேப்டாப் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணைகளை வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 2011-இல் தொடங்கப்பட்டு, நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக 2018-ல் நிறுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம், தற்போது மீண்டும் திமுக அரசால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, நடப்பு ஆண்டு பட்ஜெட்டில் ரூ.2,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சர்வீஸ் சென்டர்கள் கட்டாயம்
கடந்த காலங்களில், இலவச லேப்டாப்களில் பழுது ஏற்பட்டால், அதை சரிசெய்வதற்கு மாணவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களையே நாட வேண்டியிருந்தது. இந்த சிக்கலை களையும் வகையில், இம்முறை டெண்டரில் தேர்வு செய்யப்படும் நிறுவனம், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் சேவை மையங்களை (Service Centers) அமைக்க வேண்டும் என்ற புதிய நிபந்தனையை அரசு விதித்துள்ளது. இது மாணவர்களுக்கு எளிதான மற்றும் நம்பகமான பழுது நீக்கும் சேவையை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம், மாணவர்களுக்கு தரமான லேப்டாப்களை வழங்குவதோடு, விற்பனைக்கு பிந்தைய சேவையையும் உறுதி செய்து, அவர்களின் கல்விக்கு ஒரு பெரும் உந்துதலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
