English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டம்! வெளியானது புதிய அப்டேட்!

தமிழக அரசின் மின்னணு கழகமான எல்காட் (ELCOT) வெளியிட்ட சர்வதேச டெண்டரில், மூன்று நிறுவனங்கள் தங்களது மடிக்கணினி விலைப்புள்ளிகளை சமர்ப்பித்துள்ளன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:19 AM IST
  • இலவச லேப்டாப் திட்டம்!
  • டெண்டரில் கடும் போட்டி!
  • யாருக்கு கிடைக்கும் கான்ட்ராக்ட்?

Trending Photos

ஆடி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!
camera icon7
CSK
இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
camera icon6
Venus Transit
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
camera icon7
Aamir Khan
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டம்! வெளியானது புதிய அப்டேட்!

தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான டெண்டர் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மெகா திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 20 லட்சம் லேப்டாப்களை கொள்முதல் செய்ய டெல் (Dell), ஏசர் (Acer) மற்றும் ஹெச்பி (HP) ஆகிய மூன்று முன்னணி சர்வதேச நிறுவனங்கள் தீவிரமாக போட்டியிடுகின்றன. தமிழக அரசின் மின்னணு கழகமான எல்காட் (ELCOT) வெளியிட்ட இந்த சர்வதேச டெண்டரில், மூன்று நிறுவனங்களும் தங்களது விலைப்புள்ளிகளை சமர்ப்பித்துள்ளன.

மேலும் படிக்க | பி.எட்., படிப்பு: மாணவர் சேர்க்கை ஆணையை டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?

கடும் போட்டி

தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, ஏசர் (Acer) நிறுவனம் ஒரு லேப்டாப்பின் விலையாக ரூ.23,385-ஐக் குறிப்பிட்டுள்ளது.  அதே சமயம் டெல் (Dell) நிறுவனம் 15.6 அங்குல லேப்டாப் ஒன்றின் விலையாக ரூ.40,828-ஐக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த மூன்று நிறுவனங்கள் அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளிகளை அரசு ஆய்வு செய்து, மிக குறைந்த விலையை வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு இந்த மாபெரும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்படும்.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்த 30 முதல் 45 நாட்களுக்குள், தகுதியான நிறுவனத்திற்கு லேப்டாப் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணைகளை வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 2011-இல் தொடங்கப்பட்டு, நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக 2018-ல் நிறுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம், தற்போது மீண்டும் திமுக அரசால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, நடப்பு ஆண்டு பட்ஜெட்டில் ரூ.2,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

சர்வீஸ் சென்டர்கள் கட்டாயம்

கடந்த காலங்களில், இலவச லேப்டாப்களில் பழுது ஏற்பட்டால், அதை சரிசெய்வதற்கு மாணவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களையே நாட வேண்டியிருந்தது. இந்த சிக்கலை களையும் வகையில், இம்முறை டெண்டரில் தேர்வு செய்யப்படும் நிறுவனம், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் சேவை மையங்களை (Service Centers) அமைக்க வேண்டும் என்ற புதிய நிபந்தனையை அரசு விதித்துள்ளது. இது மாணவர்களுக்கு எளிதான மற்றும் நம்பகமான பழுது நீக்கும் சேவையை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம், மாணவர்களுக்கு தரமான லேப்டாப்களை வழங்குவதோடு, விற்பனைக்கு பிந்தைய சேவையையும் உறுதி செய்து, அவர்களின் கல்விக்கு ஒரு பெரும் உந்துதலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | மகளிர் உரிமை தொகைக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? இந்த 4 ஆவணங்கள் போதும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentFree LaptopStudentsDMKADMK

Trending News