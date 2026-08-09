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இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : ஊரக சுயவேலைவாய்ப்புப் பயிற்சி நிறுவனம் (RSETI) மூலம் இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 09, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:01 AM IST
இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Free Self Employment Training

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
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