தருமபுரியில் இலவச தொழில் பயிற்சி 2026: மாதம் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க அரசு தரும் அரிய வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு சொந்த தொழில் செய்ய அரசே பல பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது. சென்னையில் மட்டுமின்றி இந்த பயிற்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வழங்கப்படுகிறது. இப்போது தருமபுரி மாவட்டத்தில் இந்தியன் வங்கியுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இலவச பயிற்சி கொடுக்க உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட பிறகு சரியான முறையில் தொழில் செய்யும்பட்சத்தில் மாதம் லட்சம் ரூபாய் வரை கூட சம்பாதிக்க முடியும்.
தருமபுரியில் இலவச தொழில் பயிற்சி: மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் இந்தியன் வங்கி ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் (RSETI) சார்பில், சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்கு அரசு சான்றிதழுடன் கூடிய இலவச பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. மத்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் தமிழக அரசுடன் இணைந்து நடத்தப்படும் இப்பயிற்சிகளில், தற்போது கைபேசி பழுது நீக்குதல் - 30 நாட்கள், ஆரி வேலைப்பாடுகள் - 31 நாட்கள், பிளம்பிங் - 30 நாட்கள் மற்றும் வீட்டு மின் இணைப்பு - 30 நாட்கள் ஆகிய தொழில்கள் கற்றுத்தரப்பட உள்ளன.
யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?
18 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இப்பயிற்சியில் சேரலாம்; குறிப்பாகக் கிராமப்புற மற்றும் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். பயிற்சியின் போது உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி இலவசமாக வழங்கப்படுவதோடு, அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களைக் கொண்டு செயல்முறை விளக்கங்கள், வங்கி கடன் வழிகாட்டுதல் மற்றும் தொழில் திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல் போன்ற ஆலோசனைகளும் வழங்கப்படும்.
எப்படி கலந்து கொள்வது? முழு விவரம்
விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, ஆதார் நகல், மாற்றுச் சான்றிதழ் மற்றும் 3 புகைப்படங்களுடன் வரும் மார்ச் 27, 2026-க்குள் தருமபுரி ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள பயிற்சி நிறுவனத்தில் நேரிலோ அல்லது அஞ்சல் மூலமோ விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 04342-230511, 9442274912 ஆகிய எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
இது தொடர்பாக தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் தன்னுடைய அதிகாரப்பூர் அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது ; தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இந்தியன் வங்கி ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தில், சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்கு அரசு சான்றிதழுடன் கூடிய தொழில் முனைவோருக்கான பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியன் வங்கி ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம், மத்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழக அரசுடன் இணைந்து,இந்தியன் வங்கி சார்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது.
இந்தியன் வங்கி ஊரக சுயவேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தில் அனுபவமும் திறமையும் வாய்ந்த வல்லுனர்களை கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. பயிற்சியோடு தொழிலுக்கான வங்கிகள் வழங்கும் சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு, சந்தை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல் போன்ற பயனுள்ள வாழ்வியல் திறன்களை வழங்குகிறோம். இத்துடன் காணொளி காட்சி மூலம்(LCD Projector) செயல்முறை விளக்கங்களும், இந்நிறுவனத்தின் மூலமாக பயிற்சி பெற்றவர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய தொழில் முறைகளை பற்றியும், தொழில் அனுபவங்களை பற்றியும் கருத்துக்கள் பகிரப்படுகிறது. காலை & மதிய உணவு மற்றும் இரு வேளை தேநீர், சிற்றுண்டி பயிற்சி நிறுவனத்தால் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். இத்துடன் தொழில் துவங்க வழிகாட்டுதல், ஆலோசனை வழங்குதல் போன்ற இலவச சேவைகளும் வழங்குகிறோம்.
தற்போது கைபேசி பழுது நீக்குதல் - 30 நாட்கள் பயிற்சி, துணி ஓவியக்கலை (ஆரி) தொழில் முனைவோர் பயிற்சி 31 நாட்கள், குழாய் பொறுத்துதல் (பிளம்பிங்) பயிற்சி - 30 நாட்கள், வீட்டு மின் இணைப்பு பயிற்சி 30 நாட்கள்போன்ற பயிற்சிகளை துவங்க உள்ளோம். இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 27.03.2026. வயது வரம்பு 18 முதல்45 வயது வரை இருக்க வேண்டும். கிராமப்புற மற்றும் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
பயிற்சியில் சேர ஆர்வமுள்ளவர்கள் தங்களது பெயர், முகவரி, பெற விரும்பும் பயிற்சி, ஆதார் அட்டை நகல், மாற்றுச் சான்றிதழ்(TC), புகைப்படம்(Passport Size)-3 மற்றும் தொலைபேசி(அ) கைபேசி என்னுடன் மேற்கண்ட தேதிக்குள் நேரிலோ(அ) அஞ்சல் அட்டை மூலம் விண்ணபிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, இயக்குனர், இந்தியன் வங்கி சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம், கலெக்டர் அலுவலகவளாகம், தருமபுரி 04342-230511, 04342-234464, 9442274912, 8667679474 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்ட பயன் பெறலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
