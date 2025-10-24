AI, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

Tamil Nadu Government AI and Digital Marketing Training: தமிழ்நாட்டின் தொழில் முயற்சி மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தின் 'செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலின் (Digital Marketing)' மூன்று நாள் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government: எப்போது பயிற்சி?
இதுகுறித்த அறிக்கையில், "தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் – தமிழ்நாடு (EDII-TN), சென்னை, 'செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலின் (Digital Marketing) அடிப்படைகள்' என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் முழுநேர பயிற்சி நிகழ்ச்சியை வரும் அக்டோபர் 28ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி வரை நடத்துகிறது. காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மூன்று நாள்களுக்கு நடைபெறும் இந்த பயிற்சியானது, சென்னை கிண்டியில் உள்ள EDII-TN வளாகத்தில் நடத்தப்பட இருக்கிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government: பயிற்சியின் நோக்கம்
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த பயிற்சி நிகழ்ச்சியின் நோக்கம், செயற்கை நுண்ணறிவின் அடிப்படைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தி, டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலில் (Digital Marketing) செயற்கை நுண்ணறிவு ஏற்படுத்தும் மாற்றங்களை விளக்குவதாகும். கருத்து விளக்கங்கள், நடைமுறைப் பயிற்சிகள் மற்றும் செயல் விளக்கங்களின் மூலம் பங்கேற்பாளர்கள் அனுபவமிக்க கற்றலைப் பெறுவர்.
மூன்று நாள் “செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலின் (Digital Marketing)“ பயிற்சி
Three days “Foundations of AI and Digital Marketing” Training Programme#CMMKSTALIN | #DyCMUdhay | #TNDIPR |@CMOTamilnadu @mkstalin @mp_saminathan pic.twitter.com/JNK1RBWMVY
— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 24, 2025
Tamil Nadu Government: பயிற்சியின் முக்கிய அம்சங்கள்
- செயற்கை நுண்ணறிவு (AI): செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் அதன் அன்றாட வாழ்க்கைப் பயன்பாடுகள்.
- முக்கியக் கருத்துக்கள்: இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning), டீப் லேர்னிங் (Deep Learning), லார்ஜ் லாங்க்வேஜ் மாதிரிகள் (Large Language Models - LLMs) LLMs) – உதாரணம்: ChatGPT.'
- சந்தைப்படுத்தலின் அடிப்படைகள்: வாடிக்கையாளர் நடத்தை, டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல் உத்திகள் மற்றும் பிரச்சார அடிப்படைகள்.
- டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல் சேனல்கள்: தேடல் பொறிகள், சமூக ஊடகங்கள், மின்னஞ்சல் சந்தைப்படுத்தல், இணையதளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விளம்பரம்.
- SEO மற்றும் ஆராய்ச்சி கருவிகள்: SEMrush, Surfer SEO போன்ற கருவிகளின் அறிமுகம்.
செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளின் நடைமுறைப் பயன்பாடு:
- Jasper: சமூக ஊடகப் பதிவுகள் மற்றும் வலைப்பதிவுகளுக்கான AI உள்ளடக்க உருவாக்கம்.
- Canva AI: கிராஃபிக் வடிவமைப்புக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு கருவி.
- SEMrush: பார்வையாளர் மற்றும் முக்கிய வார்த்தை ஆராய்ச்சி.
- Sprinklr: சமூக ஊடகப் பகுப்பாய்வு மற்றும் ஈடுபாட்டு கண்காணிப்பு.
குழு அடிப்படையிலான செயல்பாடுகள்: AI உத்திகளைப் பயன்படுத்தி பிரச்சார முகவர் (Campaign Agent) உருவாக்கம்.
Tamil Nadu Government: முக்கியக் கற்றல் பலன்கள்
- செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) வாடிக்கையாளர்களை துல்லியமாக இலக்காகக் கொள்ளும் திறன் மற்றும் தன்னியக்க உள்ளடக்க உருவாக்கம் மூலம் சந்தைப்படுத்தலில் புதுமையை உருவாக்குகிறது.
- பல்வேறு செயற்கை நுண்ணறிவு நுட்பங்கள் (Techniques) மற்றும் மாதிரிகள் (Models) குறித்து அறிந்து அவற்றை திறம்படப் பயன்படுத்தும் திறன் பெறுவர்.
- டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல் பல சேனல்களை உள்ளடக்கியது; ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்துவமான உத்திகள் மற்றும் கருவிகள் அவசியம்.
- SEMrush மற்றும் Surfer SEO போன்ற கருவிகள் இணையத்தள தெரிவுநிலை மற்றும் பார்வையாளர் நுண்ணறிவை மேம்படுத்த முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.
- Jasper மற்றும் Canva Al போன்ற கருவிகள் படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தி பிரச்சாரத்தின் தாக்கத்தையும் உயர்த்துகின்றன.
- Sprinklr போன்ற தளங்கள் மூலம் கூட்டுப்பணி மற்றும் தரவு சார்ந்த முடிவெடுப்புகள் சிறந்த விளைவுகளைத் தருகின்றன.
Tamil Nadu Government: பயிற்சியில் பயன்பெற தகுதியுடையவர்கள்:
மாணவர்கள், பட்டதாரிகள், பணியாற்றும் தொழில்முனைவோர்கள் என தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்திலான தங்குமிடம் கிடைக்கும். விருப்பமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் முன்கூட்டியே விண்ணப்பித்து பதிவு செய்யுமாறு அறிவிக்கப்படுகிறது.
முன்பதிவு செய்வது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் முன் பதிவு செய்ய www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தை பார்வையிடவும். கூடுதல் தகவலுக்காக, திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரையிலான பணி நாட்களில் மட்டும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 05:45 மணி வரை 9840114680 / 9360221280 என்ற மொபைல் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
