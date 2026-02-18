தொழில் துவங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் டாப் 4 இலவச பயிற்சிகள்.. எங்கு? எப்போது?

Tamil Nadu Government Free Training Update: தமிழக அரசு இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக உருவாக்கி தரும் வகையில், பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்புகளை கொடுக்கவும், சுய தொழில் தொடங்கவும் பல்வேறு துறைகளில் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. தமிழக அரசு பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருவது மட்டுமில்லாமல், வேலைவாய்ப்பும் வழங்கப்படுகிறது.
தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சிகள்
ஏஐ, டெக்னாலஜி, ஹோட்டல் மேமேஜ்மெண்ட், பேஷன் உள்ளிட்ட துறைகளில் பயிற்சி வகுப்புகளும், வேலைவாய்ப்புகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசு தற்போது பல்வேறு மாவட்டங்களில் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஜப்பான் மொழி கற்பதற்கான பயிற்சி வகுப்பு, மின்சார வாகனம் தயாரிக்கும் பயிற்சி, எலக்ட்ரிஷன், எலக்ட்ரிஷன் உதவியாளர், மார்க்கெட்டிங் பயிற்சி ஆகியவற்றை பல்வேறு மாவட்டங்களில் தமிழக அரசு வழங்குகிறது. எனவே, இந்த பயிற்சி வகுப்புகளில் யாரெல்லாம் சேரலாம், எப்படி சேருவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஜப்பான் மொழிப் பயிற்சி
தமிழக அரசு ஜப்பான் மொழிப் பயிற்சியை வழங்குகிறது. ஈரோடு, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஜப்பான் மொழிப் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. ஜப்பான் மொழிப் பயிற்சி வகுப்பில் பட்டப்படிப்பு, பாலிடெக்னிக் முடித்தவர்கள் சேரலாம். ஜப்பானை மொழியை எழுதவும், படிக்கவும், வாசிக்கவும் இந்த இலவச பயிற்சி மூலம் கற்றுத்தரப்படுகிறது. ஜாப்பானின் Hiragana, Katakana, and essential Kanji போன்ற அடிப்படை முதல் முழு மொழிப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், தினசரி ஜப்பானிய மொழி கலந்துரையாடல், ஆவணங்கள் படிப்பதற்கும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. ஈரோடு, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 120 முதல் 140 மணி நேரம் நடைபெறும். இந்த பயிற்சி வகுப்பில் சேர விரும்புபவர்கள் tnskill.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
EV பயிற்சி வகுப்புகள்
மின்சார வாகன தொழில்நுட்ப பயிற்சி வகுப்புகளும் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் நடைபெற உள்ளது. சென்னையைச் சேர்ந்த தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புதுமை நிறுவனம் (EDII-TN), மின்சார இயக்கத்தில் நடைமுறை மற்றும் தொழில்துறை தொடர்பான அறிவை வழங்குவதற்காக EV தொழில்நுட்பம் குறித்த 3 நாள் பயிற்சித் திட்டத்தை நடத்தி வருகிறது.
இந்த மூன்று நாள் பயிற்சி வகுப்பில் ஈவி வாகனம் கட்டமைப்பு, மின்சார மோட்டார்கள், மின்சார பேட்டரிகள், மின்சார வாகனம் செயல்திறன் உள்ளிட்டவறை கற்றுத்தரப்படுகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் சென்னை ஈக்காட்டுதாங்கலில் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி முதல் 26ஆம் தேதி வரை காலை 10 மணி முதல் 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. www.edit.in என்ற இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 8668102600/8754495254 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
எலக்ட்ரிஷன் பயிற்சி
மின்சாரக் கோளாறுகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்தல், மின் கருவிகளை பாதுகாத்தால், கையாளுதல், மின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் போன் வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்துகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பப்படுபவர்கள் tnskill.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
சுய தொழில் பயிற்சி
சென்னை EDII, SIDCO Industrial Estate, கிண்டியில் சுயதொழில் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஐந்து நாட்கள் சுயதொழில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு இலவச தங்குமிடமும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள குறைந்தபட்சம் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.
தொழில் தொடங்குவது எப்படி, வணிக ரீதியாக எப்படி கொண்டு செல்வது, மார்க்கெட்டிங், பிராண்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், மார்க்கெட் சர்வே, சிறு தொழில், மாநில தொழில் வதிமுறை போன்ற வகுப்புகள் கற்றுத் தரப்படும். இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பப்படுபவர்கள் editn.in என்ற இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 8668102600/8754495254 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த அனைத்து பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் நீங்கள் வருங்களால் லட்சக்கணக்கில் கூட சம்பாதிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க - தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்.. இதுவரை அறிவித்த டாப் 10 அறிவிப்புகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ