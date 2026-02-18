விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.4 லட்சம் ஊக்கத் தொகை.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Nilgiris Tea Farmers Incentives : தமிழக அரசு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கு ஏற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பெண்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகள் நலனில் தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு திட்டங்களையும் தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசு நேற்று (பிப்ரலவரி 17) விவசாயிகளுக்கு ரூ.4,00,000 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கியுள்ளது. அதனை எப்படி பெறுவது போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
விவசாயிகளுக்கு ஊக்கத் தொகை
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் கடந்த 09.04.2025 அன்று குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை மானியக் கோரிக்கையின் போது, நீலகிரி மாவட்டத்தில் இண்ட்கோசர்வ் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 16 தொழிற்கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு கூடுதலாக வழங்கும் சிறு விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்.
அதன்படி பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தில், தொழிற்கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு அதிகமாக பசுந்தேயிலை வழங்கிய 16 தேயிலை விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ. 25,000/- வீதம் ரூ. 4,00,000/- மதிப்பிலான காசோலைகளை வழங்கினார். இண்ட்கோசர்வ் தேயிலை தொழிற்சாலைகளின் தேயிலை விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்திற்கு தேவையான கருவிகளை குறைந்த கட்டணத்தில் பயன்படுத்தும் வகையில் ரூ.3.25 கோடி மதிப்பில் 1500 பசுந்தேயிலை சேகரிக்கும் கருவிகள் (Green Leaf Harvester), 180 மின் தெளிப்பான்கள் (Battery Operated Sprayer) 160 புதர்களை அகற்றும் கருவிகள் (Hedge Trimmer) அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் வழங்கினார்.
தேயிலை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட தொகைகள் நீலகிரி மாவட்டத்திலுள்ள 16 இண்ட்கோசர்வ் தேயிலை தொழிற்சாலைகளில் உள்ள 27,000 சிறு தேயிலை விவசாயிகளிடமிருந்து 5 ஆண்டு காலத்தில் 2,17,236 மெட்ரிக்டன் பசுந்தேயிலை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ரூ. 352.90 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பசுந்தேயிலைக்கு கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.2 வீதம் மொத்தம் ரூ.8.51 கோடி கூடுதல் ஆதார விலையாக தேயிலை வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பசுந்தேயிலை அறுவடை இயந்திரம்
2023-24ஆம் ஆண்டு ரூ.2.48 கோடி மானியத்தில் 1000 பசுந்தேயிலை அறுவடை இயந்திரங்கள் சிறு தேயிலை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலைகளின் புனரமைப்புக்காக 15 இண்ட்கோசர்வ் தொழிற்சாலைகளில் ரூ.67.74 கோடி மதிப்பில் நவீன இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டு, உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் 2,17,236 மெட்ரிக் டன் பசுந்தேயிலை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, அதிலிருந்து 57,486 மெட்ரிக் டன் தேயிலைத்தூள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.
இந்த டீ தூள்கள் ரூ.559.35 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிறு தேயிலை விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைத்திட, 11,583 மெட்ரிக் டன் டீ தூள் இண்ட்கோசர்வ் நிறுவனத்தால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, 'ஊட்டி le என்ற பெயரில் நியாயவிலைக் கடைகளில் ரூ. 253.06 கோடி மதிப்பில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
ஊக்கத்தொகை பெறுவது எப்படி?
தேயிலை ஊக்கத் தொகை பெற விவசாயிகள் கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலை அல்லது வேளாண்மை/தோட்டக்கலை அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஆதார் அட்டை, நில ஆவணம், வங்கிக் கணக்கு விவரம், பாஸ்புக் நகல், தேயிலை தோட்ட விவரம் ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அரசு அங்கீகரித்த கூட்டுறவு தொழிற்சாலைக்கு பசுந்தேயிலை வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்ப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் நீலகிரி மாவட்ட தேயிலை விவசாயிகளுகு அதிக பயனளிக்கிறது.
