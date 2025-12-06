English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கைநிறைய சம்பளம்! கூட்டுறவு வங்கியில் வேலை பார்க்க சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

கைநிறைய சம்பளம்! கூட்டுறவு வங்கியில் வேலை பார்க்க சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Government Gold Appraiser Training: தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், தமிழக அரசு தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி வழங்குகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:23 PM IST
  • கூட்டுறவு வங்கிகளில் வேலை வேண்டுமா?
  • தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • மிஸ் பண்ணாதீங்க

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
camera icon7
School Holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon11
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
கைநிறைய சம்பளம்! கூட்டுறவு வங்கியில் வேலை பார்க்க சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Government Gold Appraiser Training: வேலைக்காக பலரும் வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்கள், வெளி மாவட்டங்களில் தங்கி சம்பாதித்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், பலரும் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கவும் பலருக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறார். ஆனால், என்ன மாதிரியான தொழிலை தொடங்கலாம், எதில் லாபம் அதிகம் கிடைக்கும் என்பதெல்லாம் இங்கு பலருக்கும் தெரியவில்லை. இதனால், மக்கள் சுயதொழில் தொடங்க ஏதுவாக, பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளை இலவசமாக நடத்தி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி​

அதாவது, பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல், ஊதுபத்தி தயாரித்தல், யூடியூப் சேனல் தொடக்க பயிற்சி உள்ளிட்டவற்றை தமிழக அரசு இலவசமாக கற்றுத் தருகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகளை ஆயிரக்கணக்கனோர் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான், தமிழக அரசு மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறதுதங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி  வகுப்புகளை தமிழக இலவசமாக நடத்த உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகங்களின் தரம் குறித்த அறிவது போன்றவை ஐந்து நாட்களுக்கு கற்றுத்தரப்படுகிறது.  இந்த பயிற்சி வகுப்பில் சேர விரும்புபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

எங்கு நடக்கிறது?

தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி வகுப்பு டிசம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரை ஐந்து நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளது. காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்கிறது. தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இடிஐஐ அலுவலக சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டு, சென்னை - 600 032 என்ற முகவரியில் இப்பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது.

யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?

இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண், பெண், திருநங்கைகள், திரு நம்பிகள் ஆகியோர் கலந்து கொள்ளலாம். மேலும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்தபட்சம் கல்வி தகுதி பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் விடுதி வசதி உள்ளது. விடுதி தேவைப்படுபவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

வேலைவாய்ப்பு

இப்பயிற்சி வகுப்பின் மூலம் பொதுத்துறை, கூட்டுறவு, தனியார் வங்கிகளில் நகை மதிப்பீட்டாளர் பணிக்கான வாய்ப்புகள் அவற்றை பெரும் நடைமுறைகள் குறித்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மேலும், மத்திய, மாநில அரசுகள் அரசு கடவுளைத் திட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள் குறித்த ஆலோசனைகளும் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சியின் விவரம் _ இப்பயிற்சி வகுப்பில் தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகங்களின் தரம் அறிதல், கேரட் மதிப்பீடுகள், ஆசிட் சோதனை, எடை அளவு இணைப்பான், விலை நிர்ணயிக்கும் முறை, ஹால்மார்க் மற்றும் போலியான நகைகளை அடையாளம் காணும் நடைமுறைகள் போன்றவை கற்றுத் தரப்படுகிறது. அதோடு ஆபரண கடனுக்கான கணக்கிட்டு முறைகள், தங்க அடிகலன் வகைகள் பற்றிய பயிற்சியும் அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இப்பயிற்சியின் கூடுதல் விவரங்களை பெறவும், விண்ணப்பிக்கவும் editn.tn. in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் பயிற்சி தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், 9360221280/9840114680 எண்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: குட் நியூஸ்! மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்.. தேதி குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentTamil Nadu government jobsGold appraiser trainingTamil Nadu government trainingFree Training

Trending News