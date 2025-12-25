குட் நியூஸ்! செவிலியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம்.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Government Regularise Over 1000 Nurses: மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் பணியில் சேர்ந்த ஒப்பந்த செவிலியர்கள் நீண்ட காலமாக பணி நிரந்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. அவர்கள் தொடர் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்த சில வாரங்களாக இரவு பகல் என பாராமல் தொடர் போராட்டத்தில் செவிலியர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த நிலையில் தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
முடிவுக்கு வந்த செவிலியர்கள் போராட்டம்
அதாவது, முதற்கட்டமாக 1,000 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. செவிலியர்கள் படிப்படியாக பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்ததை அடுத்து, வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்கள் செய்து வந்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள செவிலியர் சங்கங்களுடன் நடந்த தொடர் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு போராட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டது.
செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஒப்பந்த செவிலியர்களாக பணிபுரிந்து வரும் செவிலியர்களை நிரந்தர பணியிடத்தில் பணி நியமனம் செய்யும்பொருட்டு, நிலுவையிலுள்ள பதவி உயர்வுகள் மற்றும் புதிய பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, சுமார் 1000-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர்கள் விரைவில் நிரந்தர பணியிடங்களில் பணிநியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.
1,000 செவிலியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம்
தி.மு.க. ஆட்சி பதவியேற்ற 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 4,825 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் படிப்படியாக பணிநிரந்தரம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். கடந்த ஆண்டு (2024) மட்டும் மொத்தம் 1,693 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். நிரந்தரப் பணியிடங்களில் என்ற ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணியில் சேரும்போதே அவர்கள் குறைந்தபட்சம் 2 வருடங்கள் பணிபுரிந்து, அதன் பின்னர் ஏற்படும் காலிப் பணியிடங்களுக்கேற்ப அவர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் விவரம் தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
திமுக அரசு காலிப்பணியிடங்கள் மட்டுமல்லாது, அவ்வப்போது புதிய பணியிடங்களும் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, அதன் மூலம் 4,825 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் நிரந்தரப் பணியிடத்தில் பணியமர்த்தப் பட்டுள்ளனர். மேலும், இவ்வரசு பொறுப்பேற்றவுடன், ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மாத ஊதியம் ரூ.14,000-லிருந்து ரூ.18,000- ஆக மே-2021 முதல் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில், அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைளின் காரணமாக ஒப்பந்த செவிலியர்கள் அரசின் முதற்கட்டமாக 1000 நிரந்தர பணியிடங்களில் ஒப்பந்த செவிலியர்கள் பணிநிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் கூறிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "குறிப்பிடத்தக்க வகையில், தேசிய சுகாதார இயக்கம் மூலம், மத்திய மகப்பேறு சலுகைச் சட்டம், 1961-க்கு இணங்க, ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பை நீட்டிக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இது தொடர்பான அரசு உத்தரவு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. மாதம் ரூ.48,000 சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
மேலும் படிக்க: இன்று வட மாவட்டங்களில் மழை இருக்கு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ