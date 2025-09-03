முதன்முறை வீடுகட்டும் கட்டிட அனுமதி திட்டத்தில் கூடுதல் வசதி -தமிழக அரசு குட் நியூஸ்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதன் முறையாக வீடுகட்டும் கட்டிட அனுமதியை இணையதளம் வாயிலாக ஒற்றைச்சாளர முறையில் உடனடியாக ஒப்புதல் பெறும் திட்டம் தற்போது தூண்தளம் மற்றும் இரண்டு தளம் வரையுள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அதுக்குறித்து தமிழக அரசு என்ன கூறியிருக்கிறது என்பதைக்குறித்து பார்ப்போம்.
முதன்முறை வீடுகட்டும் கட்டிட அனுமதி குறித்து தமிழக அரசு அறிக்கை:
புதிய திட்டம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 22.7.2024 அன்று தலைமை செயலகத்தில் குடியிருப்பு கட்டுமானத்திற்கு உடனடியாக ஒற்றைச் சாளர முறையில் கட்டிட அனுமதிகளை பெறும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த புதிய திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள்: அதாவது வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி துறையின் கீழ் இயங்கும் நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககத்தின் சார்பில், தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினர் மற்றும் நடுத்தர மக்கள் ஆகியோர் இணையதளம் வாயிலாக சுயசான்றிதழ் அடிப்படையில் அதிகபட்சம் 2,500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட மனையிடத்தில் 3,500 சதுர அடி அளவிற்குள் கட்டப்படும் தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளம் கொண்ட 7 மீட்டர் வரையுள்ள குடியிருப்பு கட்டுமானத்திற்கு அனுமதிகளை பெறும் புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
மக்களிடம் வரவேற்பு: தற்போது, இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளனர். இந்த திட்டம் மக்களிடம் பெறும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
கூடுதல் வசதி: இந்தநிலையில், இத்திட்டத்தினை மேலும் பயனுள்ளதாக்க 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளவாறு வாகன நிறுத்துவதற்கான சவால்களை எதிர் கொள்ளும் வகையில் தூண்தளம் மற்றும் இரண்டு தளம் கொண்ட 10 மீட்டர் வரையுள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கும் இத்திட்டத் தின் கீழ் பதிவு செய்து உடனடியாக கட்டிட அனுமதி பெறுவதற்கு கூடுதல் வசதி இன்று (செப்டம்பர் 3, 2025) முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டம் யாருக்கு பொருந்தும்?
பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினர், நடுத்தர மக்கள் சுயசான்றிதழ் அடிப்படையில் ஒற்றை சாளர முறையில் கட்டிட அனுமதிகளை உடனடியாக பெற முடியும்.
எத்தனை சதுரஅடி பரப்பளவு கொண்ட மனைக்கு அனுமதி கிடைக்கும்?
அதிகபட்சம் 2,500 சதுரஅடி பரப்பளவு கொண்ட மனையில் 3,500 சதுரஅடி கட்டிட பரப்பளவுக்குள் தரைத்தளம் அல்லது தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளம் கொண்ட 7 மீட்டர் உயரத்துக்கு உட்பட்டு கட்டப்படும் குடியிருப்பு கட்டிடத்துக்கு இத்திட்டத்தின்கீழ் அனுமதி பெற முடியும்.
எவ்வளவு சலுகை கிடைக்கும்?
ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூ.2 என்ற கூராய்வு கட்டணம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகளுக்காக சதுரமீட்டருக்கு விதிக்கப்படும் ரூ.375 கட்டணம் ஆகியவற்றிலும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
விதிகளை மீறினால் சட்டப்படி தண்டனை
ஆன்லைனில் கட்டிட அனுமதி பெறும் திட்டம் தொடர்பாக பல்வேறு நிபந்தனைகள், கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருங்கிணைந்த கட்டிட விதிகளின்படியே கட்டிடம் கட்டப்பட வேண்டும். மீறி ஏதேனும் தவறு கண்டறியப்பட்டால், விண்ணப்பதாரருக்கு தண்டனை வழங்கப்படும்.
