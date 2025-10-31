10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்.. எப்போது கிடைக்கும்? முழு விவரம்!

தமிழகத்தில் 10 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் அரசின் முக்கியத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதற்கான டெண்டர் நடைமுறை நிறைவு பெற்று மூன்று பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தயாரிப்பு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட்டில் தகுதியுள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்காக மாநில அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் செயல்படும் 'எல்காட்' (Electronics Corporation of Tamil Nadu – ELCOT) நிறுவனம் டெண்டரை வெளியிட்டது.
அந்த டெண்டரின் மதிப்பீட்டுப் பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், டெல், எச்பி, ஏசர் என மூன்று உலகத் தரம் வாய்ந்த கணினி நிறுவனங்களுக்கு 10 லட்சம் லேப்டாப் தயாரிப்பு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் இந்திய தரநிலைகளுக்கேற்ப லேப்டாப்களை மாநில அரசிடம் ஒப்படைத்து, அதன் பின்னர் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும்.
அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கு முன் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்குவதே அரசின் நோக்கமாக உள்ளது. இதற்காக மார்ச் மாதத்திற்குள் விநியோகம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விரைவில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறார். அந்தக் கூட்டத்தில் லேப்டாப் விநியோகத்தின் திகதி மற்றும் நடைமுறைப் புள்ளிகள் இறுதி செய்யப்படும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
டெண்டர் ஆவணங்களின்படி, இலவசமாக வழங்கப்படும் லேப்டாப் 14 அல்லது 15.6 அங்குல டிஸ்ப்ளே உடையதாக இருக்கும். இதில் 8 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் (SSD), 128 எம்பி VRAM அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒருங்கிணைந்த கிராபிக்ஸ் வசதி, குறைந்தது நான்கு கோர் கொண்ட Intel i3 அல்லது AMD Ryzen 3 புராசஸர் — அல்லது அதற்கு மேல் — பொருத்தப்பட்டிருக்கும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது கல்வித் தேவைகளுக்கேற்ற உயர் செயல்திறன் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்படும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலத்தின் 38 மாவட்டங்களில் உள்ள மொத்தம் 4,600 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவ–மாணவிகளுக்கு லேப்டாப்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதில் அதிகப்படியான கல்லூரிகள் உள்ள கோவை மாவட்டம் (366 கல்லூரிகள்) வழியாக அதிக மாணவர்களுக்கு பயன் கிடைக்கும் என்பதையும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இத்திட்டம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படும் பட்சத்தில், தமிழகத்தில் உயர் கல்வி துறையில் டிஜிட்டல் கல்விச் சூழல் வலுவடைந்து, மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப திறனில் முன்னேறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
