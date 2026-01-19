English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தோலில் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா? தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை

தோலில் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா? தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தோலில் அரிப்பு, தேமல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 19, 2026, 05:37 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை
  • தோல் அரிப்பு, தேமல் அறிகுறிகள் உள்ளதா?
  • சுகாதாரத்துறை விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்

Trending Photos

பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 பெறாதவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு! தவறினால் பணம் கிடைக்காது.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 பெறாதவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு! தவறினால் பணம் கிடைக்காது.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
camera icon8
IPL 2026
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
camera icon7
MGR
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
தோலில் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா? தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை தேசிய தொழுநோய் தடுப்பு திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை அரசு முன்னெடுத்துள்ளது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பொது சுகாதார மற்றும் நோய் தடுப்பு துறையின் கீழ் தேசிய தொழுநோய் தடுப்பு திட்டத்தின் சார்பாக தீவிர தொழுநோய் கண்டுபிடிப்பு பணியானது மாதனூர், கந்திலி, ஆண்டியப்பனூர் ஊரகப் பகுதிகளிலும் வாணியம்பாடி மற்றும் திருப்பத்தூர் நகர பகுதிகளிலும் 19.01.2025 முதல் 06.02.2026 வரை 610 தன்னார்வலர்கள் மற்றும் 55 சுகாதாரப் பணியாளர்களால் 1,52,976 வீடுகளில் 6,11,898 நபர்களை நேரில் சென்று பரிசோதித்து தொழுநோய் கண்டறிதல் பணி நடைபெற உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

தொழுநோய் அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை

பொதுமக்கள் மிகுந்த ஒத்துழைப்பு அளித்து தங்கள் உடலில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய அறிகுறிகள் யாதெனில் தோளில் காணப்படும் நிறமாற்றம், உணர்ச்சியற்ற தேமல், தோல் தடித்து காணப்படுதல் தோல் பளபளப்பாக இருத்தல் அல்லது எண்ணெய் பூசியது போல் இருத்தல் கைகள் மற்றும் கால்களில் தசை பலவீனம், கை கால்களில் ஆறாத புண்கள் இருத்தல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் ஏதேனும் உள்ளனவா என பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு அறிகுறிகள் தென்படும் நபர்களிடம் தொழுநோய் பற்றி பயப்படத் தேவையில்லை. தொழுநோய் மைக்கா பாக்டீரியம் லெப்ரே என்ற கிருமியினால் வருகிறது. தொடர்ந்து ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை சிகிச்சை மேற்கொண்டால் இந்நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபடலாம். 

அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் மருத்துவமனைகளிலும் இந்த அரசு நோய்க்கான மருந்துகள் கிடைக்கும். மேற்கண்ட தொழுநோய் பரிசோதனை பணியானது பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் RBSK மருத்துவக் குழு மூலமாக அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. மேலும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நமது தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்திஜியின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி ஜனவரி 30 முதல் பிப்ரவரி 13 வரை (SPARSH தொழுநோய் விழிப்புணர்வு முகம்) திருப்பத்தூர் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு தொழுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதால் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வேதாரண்யம், கீழ்வேளூர் மற்றும் தலைஞாயிறு வட்டாரப் பகுதிகளில் தீவிர தொழு நோய் கண்டுபிடிப்பு இயக்கம் (LEPROSY CASE DETECTION CAMPAIGN) நடைபெறவுள்ளது என அம்மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவித்துள்ளார். மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் நெறிகாட்டுதலின்படி, இந்தியாவில் தொழுநோய் பாதிப்பு அதிகமுள்ள பகுதிகளில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் தீவிர தொழுநோய் அந்தவகையில் நமது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு வேதாரண்யம், கீழ்வேளுர் மற்றும் தலைஞாயிறு ஆகிய வட்டாரப் பகுதிகளில் ஜனவரி 19-ந் தேதி முதல் பிப்ரவரி 6-ம் தேதி வரை ‘தீவிர தொழுநோய் கண்டுபிடிப்பு இயக்கம்” நடைபெறவுள்ளது.

இவ்வியக்கத்தில் சுகாதாரப் பணியாளர்களும், தன்னார்வலர்களும் வீடு வீடாகச்சென்று அனைவருக்கும் தொழுநோய் பரிசோதனை மேற்கொள்ளவுள்ளனர். பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் தொழுநோய் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் வகையில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறவுள்ளது. நோய் உறுதி செய்யப்படுபவர்களுக்கு உடனடி சிகிச்சையும் வழங்கப்படுகிறது. வீடு தேடி வரும் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கும், தன்னார்வலர்களுக்கும் அனைத்து விதமான ஒத்துழைப்பை வழங்கி இந்த இயக்கத்தை வெற்றி பெறச் செய்து, "நமது மாவட்டத்தை தொழுநோய் பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டமாக உருவாக்குவோம்” என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்! தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்வு.. அதிரடி அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentHealth AlertLeprosy symptomsskin disease warningTamil Nadu Latest Update

Trending News