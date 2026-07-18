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ஹெல்மெட் 2 பேருமே அணிய வேண்டும்! தமிழ்நாடு அரசு லேட்டஸ்ட் உத்தரவு

Tamil Nadu Government : இரு சக்கர வாகனங்களில் பயணிக்கும் இரண்டு பேருமே தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தலை மீண்டும் ஒருமுறை புதிதாக கொடுத்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:14 PM IST
ஹெல்மெட் 2 பேருமே அணிய வேண்டும்! தமிழ்நாடு அரசு லேட்டஸ்ட் உத்தரவு
Image Credit: tamil nadu Government helmet rule latestSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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