/ஹெல்மெட் 2 பேருமே அணிய வேண்டும்! தமிழ்நாடு அரசு லேட்டஸ்ட் உத்தரவு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் இரு சக்கர வாகனங்களில் பயணிப்பவர்கள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. இது குறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்திருக்கும் அறிக்கையில், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமல்லாது பின்னிருக்கை பயணிகளும் தலைக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாகும் என கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளதாவது ; சேலம் மாநகரம் மற்றும் மாவட்டப் பகுதிகளில் இருசக்கர வாகன விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் மற்றும் தீவிர காயங்களைக் குறைக்கும் நோக்கில், இருசக்கர வாகனங்களை இயக்கும் ஓட்டுநர்கள் மட்டுமின்றி, பின்னிருக்கையில் பயணிப்பவர்களும் தலைக்கவசம் (Helmet) கட்டாயமாக அணிய வேண்டும்.
சேலம் மாவட்டத்தில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 3,733 சாலை விபத்துகள் பதிவாகியுள்ளன. அவற்றில் 461 விபத்துகள் (சுமார் 12 சதவீதம்) இருசக்கர வாகனங்களை உள்ளடக்கியவையாகும். இந்த விபத்துகளில் 465 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த மொத்த சாலை விபத்து உயிரிழப்புகளில் சுமார் 52 சதவீதம் ஆகும். மேலும், உயிரிழந்தவர்களில் சுமார் 40 சதவீதம் பேர் தலைக்காயம் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதாக காவல்துறையின் ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. தலைக்கவசம் அணியாததே இத்தகைய உயிரிழப்புகளுக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் பின்வரும் சாலைப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். இருசக்கர வாகனங்களை இயக்கும் அனைவரும், பயணத் தூரம் குறைவாக இருந்தாலும், தலைக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும். பின்னிருக்கையில் அமர்ந்து பயணிப்பவர்களும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட, தலைக்கவசம் அணிவதை வழக்கமாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தலைக்கவசத்தை அணிவதுடன், அதன் பட்டையை (Strap) முறையாகப் பொருத்தி பாதுகாப்பாக அணிய வேண்டும்.
சேலம் மாநகர காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட காவல்துறையினர் இணைந்து, தலைக்கவசம் அணியாத இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பின்னிருக்கை பயணிகள் மீது தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவுள்ளனர். தலைக்கவசம் அணியாதவர்கள்மீது மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988-ன் பிரிவு 129 மற்றும் பிரிவு 177-இன் கீழ் வுழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி ரூ.1,000/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
மேலும், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேரணிகள், கருத்தரங்குகள், உறுதிமொழி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் காவல்துறை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அலுவலர்களின் மூலம் தொடர்ந்து நடத்தப்படவுள்ளன.
அதன்படி "ஒரு தலைக்கவசம் ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றும். சாலை விபத்துகளில் ஏற்படும் தலைக்காயங்களே பெரும்பாலான உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமாகின்றன. உங்கள் உயிரையும், உங்கள் குடும்பத்தின் நலனையும் பாதுகாப்பது உங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது. எனவே, ஒவ்வொரு முறையும் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கும் போது தலைக்கவசத்தை முறையாக அணிவதை வழக்கமாக்குங்கள். சாலைப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை அனைவரும் முழுமையாகக் கடைப்பிடித்து, பாதுகாப்பான சேலத்தை உருவாக்க மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்." இவ்வாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.