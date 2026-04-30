உயர்கல்வி ஆலோனை வேண்டுமா? பள்ளி மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil nadu Government : தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு பொதுத்தேர்வு எழுதிவிட்டு பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மாவட்டந்தோறும் சிறப்பு வழிகாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கும் உயர்கல்வி தொடர்பாக சிறப்பு ஆலோனை வழிகாட்டல் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பார்க்கலாம்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு : திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் 100% உயர்கல்வி பெறுவதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு மாணவர்களுக்கு வழிகாட்ட, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் உயர்கல்வி வழிகாட்டி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. 08.05.2026 அன்று மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும் நிலையில் மாணவர்கள் உயர்கல்வி சார்ந்த தங்களுடைய சந்தேகங்களை உயர்கல்வி வழிகாட்டி மையத்திற்கு 9500324417, 9500524417 தொலைபேசி எண்களில் தொலைபேசி வாயிலாகவும், நேரிலும் தொடர்பு கொண்டும் வழிகாட்டுதல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். உயர்கல்வி சார்ந்த மாணவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவர்.
மேலும் திருநெல்வேலி அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகம், திருநெல்வேலி அரசினர் பொறியியல் கல்லூரியின் நிர்வாக கட்டிடத்தில் உள்ள கணிப்பான் ஆய்வகம் (CFC 48) மற்றும் ராணி அண்ணா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வளாகம் ஆகிய இடங்களில் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு பொறியியல் படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்கள் பதிவேற்றம் செய்ய அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முடிவு செய்துள்ளது. பொறியியல் தொடர்பான உயர்கல்வி பயில உதவிகள் தேவைப்படும் மாணவர்கள் இம்மையத்தினை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேலும் மாணவ / மாணவியர் எந்த ஒரு தனி நபரிடமோ /முகவர்களிடமோ பணம் மற்றும் உண்மை சான்றிதழ்களை கொடுத்து ஏமாற்றம் அடையாமல் விழிப்புணர்வுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இருக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது 61601 மரு.இரா.சுகுமார். இ.ஆ.ப.. அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
நீட் (UG) தேர்வு தொடர்பான ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில், தூத்துக்குடியில் நீட் தேர்வு தொடர்பாக செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மூலம் NEET (UG) 2026 தேர்வுகள் 03.05.2026 அன்று பிற்பகல் நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்வு நூத்துக்குடி. கோவில்பட்டி மற்றும் எட்டையபுரம் ஆகிய வட்டங்களில் மொத்தம் 5 தேர்வு மையங்களில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்விளை மொத்தம் 1968 தேர்வர்கள் எழுதவுள்ளனர்.
மேற்படி தேர்விற்காக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் குறித்து காவல்துறை. தீயணைப்பு துறை. போக்குவரத்து துறை மின்சார வாரியம். சுகாதாரத் துறை. பள்ளி கல்வித்துறை. கல்லூரி கல்வித்துறை ஆகிய தொடர்பு துறைகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. மேற்படி கூட்டத்தில் அனைத்து துறைகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும் தேர்வர்கள் தேர்வு மையங்களுக்கு எளிதாக சென்றடையும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் மூலம் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்வில் கலந்து கொள்ளும் விண்ணப்பதாரர்கள் NTA-ஆஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளவாறு தேர்வு நாளான 03.05.2026 அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு முன்னரே தேர்வர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேர்வு மையத்திற்குள் ஆஜராகிட வேண்டும். உரிய நேரமான பிற்பகல் 01.30 மணிக்கு பின்னர் வருகை தரும் தேர்வர்கள் தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
தேர்வு எழுத வரும் தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூடத்திற்குள் பேஜர், செல்போde கால்குலேட்டர், Smart Watch தகவல்கள் பதிவு செய்யும் மின் சாதனங்கள். குறிப்பேடு, புத்தகங்கள். உறைகள் மற்றும் கைப்பைகள் போன்றவை கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
