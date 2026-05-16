/கோயில் ஊழியர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை கொடுத்த குட் நியூஸ்! அகவிலைப்படி உயர்வு

Tamil Nadu Government, DA hike : இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் பணியாற்றும் கோயில் ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 60 விழுக்காடு உயர்த்தி சர்ப்பிரைஸ் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.
Tamil Nadu Government, DA hike : தமிழகத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களைத் தொடர்ந்து, தற்போது இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் இயங்கும் கோயில் ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance - DA) உயர்த்தப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கோயில் பணியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அவர்களின் அகவிலைப்படியை 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்த்தி இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு பல்லாயிரக்கணக்கான கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசு ஊழியர்களுக்கான குட் நியூஸ்
தமிழக அரசு அண்மையில் அரசு அதிகாரிகள், பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அரசாணை வெளியிட்டிருந்தது. அரசின் இந்த நிதிச் சுமைக்கு மத்தியிலும், அடித்தட்டு ஊழியர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆன்மீகப் பணியிலும், கோயில் நிர்வாகத்திலும் தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ள கோயில் ஊழியர்களுக்கும் இந்த பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
58%-லிருந்து 60% ஆக உயர்வு
|பணியாளர் வகை (Employee Category)
|அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay - ரூ.)
|பழைய அகவிலைப்படி (Old DA 58% - ரூ.)
|புதிய அகவிலைப்படி (New DA 60% - ரூ.)
|மாதாந்திர உயர்வு (Monthly Increase - ரூ.)
|புதிய தோராய மொத்த ஊதியம் (New Gross - ரூ.)
|வருடாந்திர கூடுதல் பலன் (Annual Benefit - ரூ.)
|துப்புரவுப் பணியாளர்கள் / காவலர்கள் (Grade 4)
|₹12,000
|₹6,960
|₹7,200
|₹240
|₹19,200
|₹2,880
|உதவியாளர்கள் / இளநிலை உதவியாளர்கள்
|₹18,500
|₹10,730
|₹11,100
|₹370
|₹29,600
|₹4,440
|அர்ச்சகர்கள் / ஓதுவார்கள் (நடுத்தரக் கோயில்கள்)
|₹22,000
|₹12,760
|₹13,200
|₹440
|₹35,200
|₹5,280
|துணை மேலாளர்கள் / கணக்காளர்கள்
|₹35,600
|₹20,648
|₹21,360
|₹712
|₹56,960
|₹8,544
|தலைமை அர்ச்சகர்கள் / மேலாளர்கள் (பெரிய கோயில்கள்)
|₹52,000
|₹30,160
|₹31,200
|₹1,040
|₹83,200
|₹12,480
இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் புதிய உத்தரவின்படி, தற்காலிக மற்றும் நிரந்தரப் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் 58 சதவீத அகவிலைப்படியானது, உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்படுகிறது. இந்த 2 சதவீத கூடுதல் உயர்வு, ஊழியர்களின் மாதாந்திர ஊதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படும். தற்போதைய விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பொருளாதாரச் சூழ்நிலைகளைச் சமாளிக்க இந்த ஊதிய உயர்வு தங்களுக்குப் பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என ஊழியர்கள் தங்களது நன்றியினைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
யாரெல்லாம் பயனடைவார்கள்?
தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் நேரடி மற்றும் மறைமுகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திருகோயில்கள் இயங்கி வருகின்றன. இக்கோயில்களில் தினக்கூலி, தொகுப்பூதியம் மற்றும் காலமுறை ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு இந்த உத்தரவு பொருந்தும். குறிப்பாக, அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள், ஓதுவார்கள், அலுவலகப் பணியாளர்கள், துப்புரவுப் பணியாளர்கள் மற்றும் இதர ஊழியர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். கிராமப்புற மற்றும் சிறிய கோயில்களில் குறைந்த வருவாயில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த இந்த அரசாணை வழிவகை செய்யும் என்று ஆன்மீகக் கூட்டமைப்பினர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
நிர்வாக நடைமுறைகளும் நிதி ஒதுக்கீடும்
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான கூடுதல் செலவினங்களை அந்தந்த கோயில்களின் சொந்த வருவாயில் இருந்தோ அல்லது உபரி நிதியிலிருந்தோ தடையின்றி வழங்குவதற்குக் கோயில் நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வருவாய் குறைவாக உள்ள கோயில்களுக்கு, அறநிலையத் துறையின் பொது நல நிதியிலிருந்து இதற்கான மானியம் வழங்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதற்கான விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைத் துறைத் தலைவர்கள் விரைவில் மாவட்ட வாரியாக உள்ள உதவி ஆணையர்களுக்கு அனுப்ப உள்ளனர்.
ஊழியர்கள் மற்றும் சங்கங்களின் வரவேற்பு
இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் இந்த அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு கோயில் பணியாளர்கள் சங்கங்கள் அரசுக்கும் துறை சார்ந்த அமைச்சருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்து வருகின்றன. பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த தங்களின் கோரிக்கைகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றி வரும் தமிழக அரசுக்கு, ஊழியர்கள் தங்களின் மகிழ்ச்சியை இனிப்புகள் வழங்கிக் கொண்டாடி வெளிப்படுத்தினர். இத்தகைய ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள், தங்களின் பணித்திறனை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் ஊழியர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.