தமிழக அரசு அதிரடி! ஓய்வூதியம் ₹35,000 ஆகவும், மருத்துவப்படி ₹1 லட்சமாகவும் உயர்வு -முழு விவரம்

Former MLAs And MLCs Pension hike: தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government), முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (Former Members of the Legislative Assembly) மற்றும் முன்னாள் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களின் (Erstwhile Legislative Council members) ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்தியுள்ளது. அதுக்குறித்து பார்ப்போம்.
ஓய்வூதியத் தொகை உயர்வு எப்பொழுது அமலுக்கு வரும்?
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தமிழக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மேலவை உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியத் தொகை மாற்றங்கள் குறித்து தமிழக சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார். அதன்படி தமிழகத்தை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கான மாத ஓய்வூதிய தொகை உயர்த்தப்படுகிறது.இந்த உயர்வு ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
மாத ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டது?
அதன்படி, இந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாத ஓய்வூதியம் ₹30,000-லிருந்து ₹35,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
குடும்ப ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டது?
மேலும் காலமான முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் அடுத்த வாரிசுகளுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம் ₹15,000-லிருந்து மாதத்திற்கு ₹17,500 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவப்படி எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டது?
ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு இணையாக, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கான வருடாந்திர மருத்துவப் படியும் ₹75,000-லிருந்து ₹1 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியத் தொகை உயர்வால் அரசுக்கு எவ்வளவு செலவாகும்?
இந்த திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகைகளால் அரசுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ₹6.23 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும் என்பதையும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஓய்வூதியத் தொகை உயர்வு அரசின் நிலைப்பாடு
இத்திட்டங்கள் முன்னாள் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு சிறந்த நிதிப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார ஆதரவை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. நடப்பு ஆண்டிற்கான கூடுதல் மருத்துவப் படி, விதிகளில் தேவையான திருத்தங்கள் செய்யப்பட்ட பிறகு வழங்கப்படும் என்றும் அரசு உறுதியளித்துள்ளது.
ஓய்வூதியத் தொகை உயர்வு நோக்கம் என்ன?
இந்த ஓய்வூதிய உயர்வு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முன்னாள் பிரதிநிதிகளின் சட்டப்பேரவைக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கைக்கு ஆதரவளிப்பதிலும், அவர்களுக்கு கண்ணியமான மற்றும் பாதுகாப்பான ஓய்வு காலத்தை உறுதி செய்வதிலும் மாநில அரசின் தொடர்ச்சியான உறுதிப்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது.
