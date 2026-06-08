/இந்த விடுதிகளில் சேர்ந்தால் NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர்கள் விடுதிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரவீன் குமார் அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசால் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர் மற்றும் மாணவியர்களுக்கென மொத்தம் 20 விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் பள்ளி விடுதிகள் மாணவர்களுக்கு 8 மாணவிகளுக்கு 7 என 15 விடுதிகளும் கல்லூரி விடுதிகள் மாணவர்களுக்கு 3 மாணவிகளுக்கு 2 என 5 விடுதிகளும் உள்ளன.
பள்ளி விடுதிகளில் 4ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயில்கின்ற மாணவர் /மாணவியர்களும் கல்லூரி விடுதிகளில் பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு, ஐடிஐ மற்றும் பாலிடெக்னிக் படிப்புகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்களும் சேரத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
அனைத்து விடுதி மாணவர்/மாணவியர்களுக்கும் மூன்று வேளை உணவு மற்றும் தங்கும் வசதியும் அளிக்கப்படும். 4-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ /மாணவியர்களுக்கு 4 இணை சீருடைகள் தைத்து வழங்கப்படும். 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ /மாணவியர்களின் கல்வித்திறனை மேம்படுத்தும் பொருட்டு NEET/JEE நுழைவுத்தேர்வுக்கான வினா வங்கி நூல்கள், சிறப்பு வழிகாட்டிகள் மற்றும் வினா வங்கி நூல்கள் வழங்கப்படும்.
பெற்றோர் / பாதுகாவலரது ஆண்டு வருமானம் ரூ. 2,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும், இருப்பிடத்திலிருந்து கல்வி பயிலும் நிலையத்தின் தொலைவு குறைந்தபட்சம் 8 கி.மீ-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும். இந்த தூர விதி மாணவியருக்கு பொருந்தாது. தகுதியுடைய மாணவ/மாணவியர் விண்ணப்பங்களை சம்மந்தப்பட்ட விடுதி காப்பாளர்/காப்பாளினிகளிடமிருந்தோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்திலுள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்திலிருந்தோ இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பள்ளி விடுதிகளை பொறுத்தவரை சம்மந்தப்பட்டவிடுதி காப்பாளர், காப்பாளினியிடம் அல்லது மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல் அலுவலகத்தில் 18.06.2026-க்குள்ளும், கல்லூரி விடுதிகளை பொறுத்தவரை சம்மந்தப்பட்ட விடுதி காப்பாளர், காப்பாளினியிடம் அல்லது மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 15.07.2026-க்குள்ளும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மாணவ மாணவியர்கள் விண்ணப்பிக்கும்பொழுது சாதி மற்றும் பெற்றோரது ஆண்டு வருமானம் குறித்த சான்றிதழ்கள் ஏதும் அளிக்கத்தேவையில்லை.
விடுதியில் சேரும்போது மட்டும் இச்சான்றிதழ்களை அளித்தால் போதுமானது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு விடுதியிலும் முகாம்வாழ் இலங்கைத்தமிழர்களின் குழந்தைகளுக்கென தனியே 5 இடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே பள்ளி/கல்லூரி மாணவ/மாணவியர் அரசின் இச்சலுகைகளை பெற்று பயனடையலாம் என ஆட்சித்தலைவர் கே.ஜே.பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
1. நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை அரசு நல விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன?
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர்களுக்காக மொத்தம் 20 விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் 15 பள்ளி விடுதிகளும், 5 கல்லூரி விடுதிகளும் அடங்கும்.
2. இந்த விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்க யார் யாரெல்லாம் தகுதியுடையவர்கள்?
பள்ளி விடுதிகளில் 4-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களும், கல்லூரி விடுதிகளில் பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு, ITI மற்றும் பாலிடெக்னிக் படிக்கும் மாணவர்களும் சேரத் தகுதியுடையவர்கள்.
3. விடுதி மாணவர்களுக்கு அரசால் வழங்கப்படும் இலவசச் சலுகைகள் யாவை?
மாணவர்களுக்கு இலவச தங்கும் வசதியுடன் மூன்று வேளை உணவும், 4 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு 4 இணை சீருடைகளும், 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு NEET/JEE வினா வங்கி மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டிகளும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
4. விடுதிகளில் சேருவதற்கான தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்ன?
பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் ஆண்டு வருமானம் ₹2,00,000-க்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், இருப்பிடத்திலிருந்து கல்வி நிலையம் குறைந்தபட்சம் 8 கி.மீ தூரத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும் (இந்த தூர விதி மாணவியருக்குப் பொருந்தாது).
5. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை எப்போது, எங்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட விடுதி காப்பாளர் அல்லது மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பள்ளி விடுதிகளுக்கு 18.06.2026க்குள்ளும், கல்லூரி விடுதிகளுக்கு 15.07.2026க்குள்ளும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.