Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /இந்த விடுதிகளில் சேர்ந்தால் NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

இந்த விடுதிகளில் சேர்ந்தால் NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசமாக வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:11 AM IST
இந்த விடுதிகளில் சேர்ந்தால் NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu government hostel students receiving free NEET and JEE study materials along with accommodation and food facilities

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வீரப்பன் சொன்ன மேட்டர்..சுகன்யா தொடர்ந்த வழக்கு! 30 வருடம் கழித்து வந்த தீர்ப்பு!
Suganya0 min ago
2
TIRUNELVELI15 min ago
3
Chennai23 min ago
4
Tamil Nadu government43 min ago
5
Live News47 min ago