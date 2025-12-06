மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்!

Tamil Nadu Government Free Spiritual Tour: பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாணவர்களுக்காக சிறப்பு கவனம் செலுத்தி அது தொடர்பான திட்டங்களை தமிழக அரசு வகுத்து வருகிறது. துறைவாரியாகவும் சில நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதில் அறநிலையத்துறை சார்பாக ஆன்மீக பக்தர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அரசின் இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா
அதாவது, பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக பயணம் திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்கி செய்து வருகிறது. அறுபடை வீடு ஆன்மீகப் பயணம், ஆடி மாத அம்மன் கோயில் ஆன்மீக சுற்றுலா, புரட்டாசி மாத வைணவக் கோயில் ஆன்மீக சுற்றுலா போன்றவற்றுககு நிதி ஒதுக்கி, அத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதாவது, முக்திநாத் ஆன்மீக பயணம், மானசரோவர் ஆன்மீக பயணம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு தமிழக அரசு மானிய தொகை வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. மூத்த குடிமக்களுக்கான ராமேசுவரம்–காசி ஆன்மிகப் பயணம் தொடக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ராமேசுவரம்–காசி ஆன்மிகப் பயணம்
2025-26ஆம் நிதியாண்டிற்கான சட்டமன்ற அறிவிப்பில் மூத்த குடிமக்கள் இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. 60 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் ராமேஸ்வரம் காசி ஆன்மீக சுற்றுலா மேற்கொள்வார்கள். இந்த திட்டத்தில் முதற்கட்டமாக 200 மூத்த குடிமக்களுடன் தொடங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு, தொடர்ச்சியாக தற்போது 602 மூத்த மக்களுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா தொடங்கி இருக்கிறது.
இன்று (06-12-2025) காலை, ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் வழியாக காசிக்கு 602 பக்தர்கள் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். நாளை இரவு காசி சென்றடையும் இப்பயணிகள் டிசம்பர் 12 அன்று காலை திரும்பி வருவார்கள். இப்பயணத்திற்கு பயணி ஒருவருக்கு ஆகும் செலவு ரூ.27,500 ஆகும். இத்திட்டத்திற்கு மட்டும் தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை 3 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாயை மானியமாக வழங்கியுள்ளது.
ராமேஸ்வரம்-காசி பயணத்தில் இன்றுவரை 1,520 பேர் பயனடைந்துள்ளனர் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. தற்போது இந்தாண்டுக்கான மூத்த குடிமக்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டத்தின் விண்ணப்பம் முடிவடைந்த நிலையில், வரும் ஆண்டில் இதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
