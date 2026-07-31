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மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்! ரூ.78,000 மத்திய அரசு மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government : மாதம் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் மற்றும் 78 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் பெற பிரதம மந்திரி சூரிய கர் முப்ட் பிஜிலி யோஜனா திட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 31, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:10 AM IST
மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்! ரூ.78,000 மத்திய அரசு மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Tamil Nadu Free Electricity scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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