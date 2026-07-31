/மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்! ரூ.78,000 மத்திய அரசு மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government : கரன்ட் பில் பெரும் பிரச்சனையான உருவெடுத்துள்ள சூழலில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு சூப்பரான செய்தி அரசிடமிருந்து வெளியாகியுள்ளது. சொந வீடு வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம், 70 ஆயிரம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், பிரதம மந்திரி சூரிய கர் முப்ட் பிஜிலி யோஜனா (PM Surya Ghar Muft Bijl Yojana) திட்டத்தில் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதம மந்திரி சூரிய கர் முப்ட் பிஜிலி யோஜனா (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) என்ற திட்டம் வீடுகளின் மேற்கூரையில் சோலார் பேனல்களை நிறுவுதல் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு கோடி வீடுகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்ட மத்திய அரசின் ஒரு திட்டமாகும். பிரதம மந்திரி சூரிய கர் முப்ட் பிஜிலி யோஜனா (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) திட்டத்திற்கான அரசு மானியமாக ஒரு கிலோ வாட் ரூ. 30 ஆயிரம், இரண்டு கிலோ வாட் ரூ.60 ஆயிரம், மூன்று கிலோ வாட் மற்றும் அதற்கு மேல் ரூ. 78 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்திற்கு வங்கிகள் மூலம் உடனடியாக கடன் வழங்கபடும். திட்டத்தில் மேற்கூறப்பட்ட மானியம் சூர்ய திட்ட பணிகள் முடிவுற்றதும் நுகர்வோரின் வங்கி கணக்கில் 30 நாட்களில் அரசு மானியம் வரவு வைக்கப்படும். 1 கிலோ வாட் சூர்ய தகடு, ஒரு நாளில் 4 முதல் 5 யூனிட்டுகள் வரை உற்பத்தி செய்யும். இதில் செய்யும் முதலீட்டை நுகர்வோர் குறுகிய காலத்தில் திரும்ப பெறலாம். இந்த திட்டடத்தின் விண்ணப்பங்களை (www.pmsuryaghar.gov.in) என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
இந்த திட்டத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு 11,066 மின் இணைப்புகள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 4595 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, அதில் 3,582 வீடுகளுக்கு சோலார் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் மின்பகிர்மான வட்டத்திற்கு உட்பட்ட மூன்று கோட்டங்களில் - 775 வீடுகளுக்கு சோலார் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் உள்ளது. திருவள்ளூர்-281, திருத்தணி-91, மற்றும் திருமழிசை - 403, பொன்னேரி 221 (சென்னை வடக்கு மின் பகிர்மான வட்டம்), ஆவடி - 1693, அம்பத்தூர் – 626(சென்னை மேற்கு மின் பகிர்மான வட்டம்), பூந்தமல்லி 267 (சென்னை தெற்கு 1 மின் பகிர்மான வட்டம்).
இத்திட்டம் மார்ச் 2027 உடன் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளதால், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பயனாளிகளும் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.