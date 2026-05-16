Tamil Nadu Government : 10 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamil Nadu Government : 10 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு, பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமார் தெரிவித்துள்ளார். உளுந்தூர்பேட்டையில் உலகத் தரத்தில் அமையப் பெற்று வரும் காலணி தொழிற்சாலையில் பணிபுரிவதற்கான காலணிகள் சார்ந்த மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கை விண்ணப்பங்கள் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வழங்கப்படவுள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் சுமார் ரூ.2,302 கோடி முதலீட்டில் 20,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், பெள சென் (Pou Chen) காலணி உற்பத்திக்கான புதிய ஆலை செயல்பட உள்ளது.
கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
இக்காலணி தொழிற்சாலையில் கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள், பணியில் சேர்வதற்கு காலணி தயாரிப்பு தொடர்புடைய பாடப் பிரிவுகளில் படிப்பதற்காக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க மத்திய அரசின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான தொழிற்கல்வி சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
படிப்பு மற்றும் பயிற்சி விவரம்
அதன்படி, மத்திய அரசின் நீண்டகாலம் மற்றும் குறுகிய கால தொழிற்கல்வி பாடப் பிரிவுகளான காலணி உற்பத்தி மற்றும் வடிவமைப்பில் டிப்ளமோ (Advanced Diploma Footwear Manufacture & Design) 2 ஆண்டு கால பயிற்சிக்கு 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு வளர்ச்சியில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் (Master Technician Footwear Design & Product Development) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 12- ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், விளையாட்டு காலணி உற்பத்தி இளநிலை தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர் Jr. Technical Supervisor - Sports Shoe Manufacturing (JTSSSM) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
காலணி உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் பயிற்சி (Technician Footwear Manufacturing) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி வடிவமைப்பு உற்பத்தியில் பயிற்சி (Jr. Technician - Footwear Design & Production) 6 மாதகால பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ (Technical Manager Footwear Technology) ஒன்றரை ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி தொழில்நுட்பத்தில் போஸ்ட் டிப்ளமோ (Technical Supervisor Advanced Footwear Technology) 1 ஆண்டு கால பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பாடப்பிரிவுகள்
|வ.எண்
|பாடப்பிரிவின் பெயர் (Course Name)
|கால அளவு (Duration)
|கல்வித் தகுதி (Eligibility)
|1
|
காலணி உற்பத்தி மற்றும் வடிவமைப்பில் டிப்ளமோ
(Advanced Diploma Footwear Manufacture & Design)
|2 ஆண்டுகள்
|12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|2
|
காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு வளர்ச்சியில் மேம்பட்ட சான்றிதழ்
(Master Technician Footwear Design & Product Development)
|1 ஆண்டு
|12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|3
|
விளையாட்டு காலணி உற்பத்தி இளநிலை தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்
(Jr. Technical Supervisor - Sports Shoe Manufacturing)
|1 ஆண்டு
|12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|4
|
காலணி உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் பயிற்சி
(Technician Footwear Manufacturing)
|1 ஆண்டு
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|5
|
காலணி வடிவமைப்பு உற்பத்தியில் பயிற்சி
(Jr. Technician - Footwear Design & Production)
|6 மாதங்கள்
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|6
|
காலணி தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ
(Technical Manager Footwear Technology)
|1 1/2 ஆண்டுகள்
|ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (Degree) தேர்ச்சி
|7
|
காலணி தொழில்நுட்பத்தில் போஸ்ட் டிப்ளமோ
(Technical Supervisor Advanced Footwear Technology)
|1 ஆண்டு
|ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு / டிப்ளமோ தேர்ச்சி
விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுமே ஆங்கில வழி கற்றல் முறையாகும். மாணவ, மாணவியர்களுக்கு தனித் தனியே விடுதி வசதி உண்டு. தேர்ச்சி பெற்று தகுதி வாய்ந்த மாணவ,மாணவியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏறப்படுத்தி தரப்படும்.
எனவே, கடலூர் மாவட்டத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை 14.05.2026 அன்று மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பெற்றுக்கொண்டு, விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கூடுதல் விவரங்களுக்கு சேர்க்கை அலைபேசி எண் கோடீஸ்வரன் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களை 9677943733 / 9677943633 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே, இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த புதிதாக தொழிற்கல்வி சேர விருப்பமுள்ளவர்களும், புதிய வேலைவாய்ப்பு தேடுபவர்களும், காலணிகள் தொடர்பான தொழிற்கல்வி கற்று, விரைவில் உளுந்தூர்பேட்டையில் உலகத் தரத்தில் செயல்பட உள்ள காலணி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு பெற்று பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.