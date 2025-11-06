English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 10% கேளிக்கை வரி கிடையாது.. கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய உத்தரவு

10% கேளிக்கை வரி கிடையாது.. கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய உத்தரவு

Exemption From Entertainment Tax: கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தப்படும் நாடகங்களுக்கு கேளிக்கை வரியிலிருந்து விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது. 10% கேளிக்கை வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 6, 2025, 02:29 PM IST

10% கேளிக்கை வரி கிடையாது.. கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய உத்தரவு

Tamil Nadu Government Important Orders: கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தப்படும் நாடகங்களுக்கு கேளிக்கை வரி விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது தமிழ்நாடு அரசின் வரிவிலக்கு உத்தரவு குறித்து அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் கேளிக்கை வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்களித்து" தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கேளிக்கை வரி விலக்கு முக்கியத் தகவல்கள் என்ன?

1. கல்வி நிறுவனங்கள் கேளிக்கை வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது. 10% கேளிக்கை வரி விதிக்கப்படும் நிலையில் வரி விலக்கு அளித்தது தமிழக அரசு. 

2. கல்வி நிலைய அரங்குகளில் நடக்கக்கூடிய பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு 10% கேளிக்கை வரி வசூலிக்கப்படக்கூடிய சட்டம் என்பது நடைமுறையில் இருக்கிறது. 

3. கேளிக்கை வரிச் சட்டம், 2017 இன் கீழ் செலுத்த வேண்டிய கேளிக்கை வரியின் பொறுப்பிலிருந்து விலக்கு அளித்துள்ளது. 

4. இந்த சட்டத்தின்படி தான் கட்டணம், பங்களிப்பு, சந்தா உள்ளிட்ட ஏதேனும் ஒரு வகையில கட்டணங்கள் வசூலிருக்கப்பட்டது.

5. மண்டபங்கள், பள்ளி, கல்லூரி மேடைகள், அரங்குகள், வளாகங்களில் நடத்தப்படக்கூடிய கச்சேரிகள், நாடகங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள் இதற்கெல்லாம் 10% கேளிக்கை வரி வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. 

6. தற்போது நாடகத்திற்கு மட்டும் 10% கேளிக்கை வரியிலிருந்து விலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

7. இதன் மூலமாக கல்வி நிறுவனங்களின் அரங்குகளில் நடத்தப்படக்கூடிய நாடகங்களுக்கு மட்டும் வரி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

9. இனி அவர்கள் 10% கேளிக்கை விரை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 

9. முறையான அனுமதி பெற்று அதற்கான நாடகங்களை நடத்துவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இதன் மூலமாக உருவாகி இருக்கிறது. 

10. முன்னதாக 10% கேளிக்கை வரி என்பது கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தப்படக்கூடிய பொழுது போக்கு, இசை நிகழ்ச்சிகள், நாடகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு வசூலிக்கப்பட்டது. 

11. தற்போது நாடகங்களுக்கு மட்டும் தமிழக அரசு வரி விலக்கு உத்தரவை போட்டுள்ளது. 

12. கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் தமிழக அரசு சட்டமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை தாக்கல் செய்தது. 

13. அதில் கச்சேரிகள், நாடகங்கள், நிகழ்ச்சிகள் அல்லது ஒரு நிறுவனம் நடத்தும் வேறு எந்த நிகழ்வுக்கும் சேர்க்கைக்கான கட்டணத்தில் 10% கேளிக்கை வரி செலுத்த வேண்டும் என இருந்தது. 

14. அந்த மாதம் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டது. 

15. இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஆளுநர் இந்த சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தார்.

