/3வது குழந்தைக்கு... ஓராண்டு லீவ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் - இது ஏன் முக்கியம்?

Tamil Nadu Government, Maternity Leave Days Increased: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. நேற்றைய தினம் (ஆகஸ்ட் 19) நெடுஞ்சாலை, பொதுப்பணி, விளையாட்டு மேம்பாடு மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை உள்ளிட்ட துறைகளின் மீது மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது.
பல்வேறு கட்சி உறுப்பினர்களின் விவாதத்திற்கு பின்னர் சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர்கள் சார்பில் பதிலுரை அளிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சரத்குமார் தனது பதிலுரை அளித்தார்.
அதில், தமிழ்நாட்டில் தற்போது பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கான மகப்பேறு விடுமுறை மூன்றாவது குழந்தைக்கு 12 வாரங்களாக இருந்து வரும் நிலையில், அதனை 365 நாட்களாக உயர்த்தப்படுவதாக அமைச்சர் சரத்குமார் அறிவித்தார். சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கு தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை விவாதத்திற்கான தனது பதிலுரையில் அமைச்சர் சரத்குமார்,"தமிழ்நாடு அரசு சமூக நலன் மற்றும் பெண்கள் மேம்பாட்டிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் ஒரு நலன் சார்ந்த நிர்வாகமாக இருப்பதால், பெண் அரசு ஊழியர்களின் 3வது குழந்தைக்கு தற்போது வழங்கப்படும் மகப்பேறு விடுப்பு 12 வாரங்களில் இருந்து 365 நாட்களாக அதிகரிக்கப்படும்" என அறிவித்தார்.
பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு மகப்பேறு விடுமுறையை பொருத்தவரை, முதலிரண்டு குழந்தைகளுக்கு தலா ஓராண்டு வழங்கப்படுகிறது. அதற்கு இணையாக தற்போது மூன்றாவது குழந்தைக்கும் ஓராண்டு மகப்பேறு விடுமுறை அமல்படுத்தப்பட இருக்கிறது.
தற்போதைய சூழலில், இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை கொண்டவர்களுக்கு 12 வாரங்கள், அதாவது 84 நாட்கள் முழு ஊதியத்துடன் விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது. அரசு மூன்றாவது குழந்தைக்கான மகப்பேறு விடுமுறை 84 நாட்களில் இருந்து 365 நாட்களாக உயர்த்தியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
இது தற்போதைய ஆட்சியில் மட்டுமின்றி, கடந்த 15 ஆண்டுகளாகவே தமிழ்நாடு அரு பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கான மகப்பேறு விடுப்பை படிப்படியாக விரிவுப்படுத்தியிருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 2011ஆம் ஆண்டுவரை 9 நாட்களே மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது.
அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் 2011ஆம் ஆண்டில் மகப்பேறு விடுமுறை ஆறு மாதங்களாகவும், 2016ஆம் ஆண்டில் 9 மாதங்களாகவும் உயர்த்தப்பட்டது. இறுதியாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் 2021ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் மகப்பேறு விடுமுறை 365 நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது.
அந்த வகையில், முதலிரண்டு குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டதை போல் மூன்றாவது குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் பெண்களுக்கான மகப்பேறு நலன்கள் சார்ந்த பரந்துப்பட்ட விவாதம் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது.
3வது குழந்தைக்கு மகப்பேறு நலன்கள் மறுக்கப்பட்டது குறித்து நீதிமன்றத் தலையீடுகள், மாநில விதிகளில் ஏற்படுத்தப்பட்ட திருத்தம் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ள ஊழியர்களுக்கு 12 வார கால மகப்பேறு விடுமுறை என்பது கொண்டுவரப்பட்டது.
அந்த வகையில் தற்போது 365 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பது பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது. அதேநேரத்தில் சட்டமன்றத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பை முறைப்படி செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான அரசாணை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அரசு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் குறைந்து வரும் கருவுறுதல் விகிதம் மற்றும் மூப்பு பெற்று மக்கள் தொகை ஆகியவை குறித்து ஏற்கெனவே அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்புகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. அதாவது இதன்மூலம் அரசு ஊழியர்கள் மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்க தயக்கம் காட்ட மாட்டார்கள். இது தனியார் துறையிலும் கூட வருங்காலத்தில் விரிவுப்படுத்தப்படலாம். எனவே, தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை ஆரோக்கியமான வகையில் சீராகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.