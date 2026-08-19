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3வது குழந்தைக்கு... ஓராண்டு லீவ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் - இது ஏன் முக்கியம்?

Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு அரசின் பெண் ஊழியர்கள் 3வது குழந்தையை பெற்றெடுத்தால், அவர்களுக்கு ஓராண்டு காலம் மகப்பேறு விடுமுறை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் மனிதவள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 19, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:20 AM IST
3வது குழந்தைக்கு... ஓராண்டு லீவ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் - இது ஏன் முக்கியம்?
Image Credit: CM Vijay | Image Source : X/@TNDIPR

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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