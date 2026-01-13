English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குட் நியூஸ்! ஓய்வூதியம் அதிரடி உயர்வு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government: திருக்கோயில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பொங்கல் கருணைக் கொடை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தி, அதற்கான காசோலையை முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:02 PM IST
Tamil Nadu Government Family Pension Scheme: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அண்மையில் கூட, அரசு ஊழியர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தை  முதல்வர் ஸ்டாலின் கொண்டு வந்தார். இந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 13) முக்கிய அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அதாவது, திருக்கோயில் ஊழியர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அதிகரித்தும், கருணைத் தொகை வழங்கும் திட்டத்தையும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கியுள்ளார். 

அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்

அதாவது,  இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள திருக்கோயில்களில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் நலனை பாதுகாத்திடும் வகையில் புத்தாடைகள் மற்றும் சீருடைகள், பொங்கல் கருணைக் கொடை, குடியிருப்புகள், குடும்ப நலநிதி, ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம், முழு உடற் பரிசோதனைத் திட்டம் போன்ற பல்வேறு முனைப்பான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்துசமய அறநிலையத்துறை திருக்கோயில்களில் பணிபுரிந்து வரும் நிரந்தர பணியாளர்கள் மற்றும் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களுக்கு பொங்கல் கருணைக்கொடை வழங்கப்பட்டு வந்தது. 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்ற அறிவிப்பின்படி, 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்களுக்கு முதன்முறையாக பொங்கல் கருணை கொடையாக ரூ.1000ஆகமும், அதனைதொடர்ந்து, 2025ஆம் ஆண்டு கருணை கொடை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.  

ஓய்வூதியம் உயர்வு

அந்த அறிவிப்புகளை செயல்படுத்திடும் வகையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ், திருக்கோயில்களில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற திருக்கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த பொங்கல் கருணைக் கொடை ரூ.1,000/-த்தை ரூ.2,000/- ஆக உயர்த்தி அதற்கான காசோலைகளையும், தொழிலாளர் சேமநலநிதி (EPF) மூலம் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு முதல்முறையாக பொங்கல் கருணை கொடை ரூ. 2,000க்கான காசோலையை இன்று வழங்கினார்.

12 பேருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ‘ காசோலைகளை வழங்கினார். இதன் மூலம் துறை நிலையிலான மற்றும் தொழிலாளர் சேமநலநிதி மூலம் ஓய்வூதியம் பெறும் 3,069 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் 796 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவர்.

இந்துசமய அறநிலையத்துறை திருக்கோயில்களில் பணிபுரிந்து வரும் 6,894 நிரந்தர பணியாளர்கள் மற்றும் 4,893 தினக்கூலி/தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் ஆக மொத்தம் 11.787 பணியாளர்களுக்கும், 3,865 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் என மொத்தம் 15,652 நபர்கள் பொங்கல் கருணைக் கொடை பெற்று பயனடைகின்றனர் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.  

மேலும் படிக்க: பொங்கலுக்கு மழை பெய்யுமா? இன்று எங்கெல்லாம் வெளுக்கும்.. வெதர்மேன் அப்டேட்

மேலும் படிக்க: பொங்கலுக்கு அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய திட்டமா? முக்கிய அறிவிப்பு!

