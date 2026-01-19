English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு 7 நாட்களிலேயே லாபம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்

மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு 7 நாட்களிலேயே லாபம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu Government Investment Scheme: தமிழக அரசின் TNSC வங்கியில் பெண்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு 7 நாளிலேயே லாபம் கொடுக்கும் சூப்பர் முதலீட்டு திட்டம் குறித்தும், அத்திட்டத்தின் வட்டிகுறித்தும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 19, 2026, 07:11 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் சேமிப்பு திட்டம்
  • பெண்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • 7 நாட்களிலேயே முதலீட்டு லாபம் கிடைக்கும்

Trending Photos

எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
camera icon7
MGR
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
camera icon7
Bigg Boss Tamil
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
செவ்வாய் குரு &#039;அரிய&#039; சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
camera icon7
Mars
செவ்வாய் குரு 'அரிய' சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
தை அமாவாசை, ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?
camera icon13
horoscope
தை அமாவாசை, ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?
மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு 7 நாட்களிலேயே லாபம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu Government Investment Scheme: கையில் இருக்கும் பணத்தை எங்கே முதலீடு செய்வது? போட்ட பணம் பாதுகாப்பாக இருக்குமா? வட்டி அதிகமாக கிடைக்குமா? என யோசிப்பவரா நீங்கள்? இதோ உங்களுக்காகவே ஒரு அதிரடி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமை கூட்டுறவு வங்கி (TNSC Bank). பொதுவாக வங்கி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் என்றாலே பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மக்களிடம் உண்டு. இதனால், மக்களும் குறுகியகால தேவைகளுக்காக வைத்திருக்கும் பணத்தை முதலீடு செய்ய பெரும்பாலும் வங்கிகளை அணுகுவதில்லை. ஆனால், வெறும் 7 நாட்களிலேயே உங்கள் முதலீட்டிற்கு லாபம் தரும் வகையில் தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கியின் (TNSC Bank) ’நிலையான வைப்பு நிதித் திட்டம்’ செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு பொதுவாக மக்களிடத்தில் இல்லை.இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கி தமிழ்நாடு அரசின் கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அரசின் ரிசர்வ் வங்கியால் அங்கீகரிப்பட்ட வங்கி. இந்த நிலையான வைப்பு நிதித் திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவெனில், ஒரு வாரம், 1.5 நாட்கள், ஒரு மாதம் எனத் தொடங்கி ஐந்து வருடங்கள் வரையிலான குறுகிய கால அடிப்படையில் முதலீடுகளைப் பெற்று, அதற்கு வட்டி வழங்கி கணக்கை முடித்துக் கொடுப்பது தான்.

யாருக்கெல்லாம் இது பொருந்தும்?

இந்தத் திட்டத்தில் சேர விரும்புவர்கள் தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கியின் கினைகளை அணுகி இத்திட்டத்தில் சேரலாம். இத்திட்டத்தில் சேர வயது ஒரு தடையே இல்லை. 5 வயது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யார் வேண்டுமானாலும் கணக்கு தொடங்கலாம். இந்தியக் குடிமக்கள் தனிநபராகவோ அல்லது மூன்று பேர் இணைந்தோ இந்தக் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு (NRI) இதில் வாய்ப்பு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தனியார் நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகள் உட்பட அனைத்து தரப்பினரும் இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம்.

குறைந்த முதலீடு - அதிக லாபம்

இத்திட்டத்தின் குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 5 ஆயிரம். முதலீட்டுக்கென உச்சவரம்பு எதுவும் கிடையாது. இருப்பினும், தனிநபர் கணக்குகளுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய வட்டி வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 லட்சத்தை தாண்டக் கூடாது. இதுவே மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய வட்டி வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ. 3 லட்சத்தை தாண்டக் கூடாது. முதலீட்டுக் காலம் மற்றும் அதற்கான வட்டி விகிதம் பின்வரும் அட்டவணையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

முதிர்வுக்காலம் முடிந்ததும் நம் முதலீட்டையும், அதற்கான வட்டித் தொகையையும் பெற்றுக் கொண்டு கணக்கை முடிக்கலாம். ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் வட்டித் தொகைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். வட்டித் தொகை நேரடியாக சேமிப்புக் கணக்கிலோ அல்லது வேறு வங்கிக் கணக்கிலோ வரவு வைக்கப்படும்.
முதிர்வுக் காலத்துக்கு முன்பாகவே கணக்கை முடித்துக் கொள்ள நேரிட்டால், நம் முதலீட்டுக் காலத்தை கணக்கிட்டு அதற்கேற்ப வட்டித் தொகை வழங்கப்படும். இதற்குக் கட்டணம் அல்லது பிடித்தம் உண்டு.

வட்டி விகிதம்: எது பெஸ்ட்?

இந்தத் திட்டத்தின் ஹைலைட்டே இதன் வட்டி விகிதம்தான். சாதாரண மக்களை விட மூத்த குடிமக்களுக்குக் கூடுதல் வட்டி வழங்கப்படுகிறது.

குறுகிய காலம்: 7 நாட்கள் முதல் ஒரு வருடம் வரை முதலீடு செய்பவர்களுக்கு 3.35% முதல் 6.60% வரை வட்டி கிடைக்கிறது.

பம்பர் வட்டி: 12 மாதங்கள் முதல் 24 மாதங்கள் வரையிலான முதலீட்டிற்குப் பொதுமக்களுக்கு 7.25 சதவீதமும், மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.50 சதவீதமும் வட்டி கிடைக்கிறது.

ஸ்பெஷல் திட்டம்: 444 நாட்கள் முதலீடு செய்தால் அதிகபட்சமாக 7.50% (பொதுமக்கள்) மற்றும் 7.75% (மூத்த குடிமக்கள்) வட்டி அள்ளலாம்.

முதலீடு காலம் - வட்டி விவரம்

7 நாட்கள் முதல் 15 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 3.35%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 3.35%.

15 நாட்கள் முதல் 30 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 3.85%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 3.85%.

30 நாட்கள் முதல் 46 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 4.35%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 4.35%.

46 நாட்கள் முதல் 91 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 5.35%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 5.35%.

91 நாட்கள் முதல் 120 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 5.60%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 5.60%.

120 நாட்கள் முதல் 180 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 5.85%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 5.85%.

180 நாட்கள் முதல் 271 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 6.35%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 6.35%.

271 நாட்கள் முதல் 365 நாட்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 6.60%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 6.60%.

12 மாதங்கள் முதல் 24 மாதங்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 7.25%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.50%.

24 மாதங்கள் முதல் 36 மாதங்களுக்குள்: பொதுமக்களுக்கு 6.85%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.10%.

36 மாதங்களுக்கு மேல்: பொதுமக்களுக்கு 6.60%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 6.85%.

வரிப் பலனுக்கான வைப்புத் திட்டம் (5 ஆண்டுகள்): பொதுமக்களுக்கு 6.85%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.10%.

444 நாட்கள் (சிறப்புத் திட்டம்): பொதுமக்களுக்கு 7.50%; மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.75%.

வட்டிக்கு வரி உண்டு

இந்த முதலீட்டுத் திட்டம் மூலமாகக் கிடைக்கும் வட்டி வருமானத்துக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். இவ்வரிக்கான சதவிகிதம் என்பது அந்நபரின் வருமான வரி வரம்புக்கு (Income tax slab) உட்பட்டது. அதேசமயம், வட்டி வருமானத்துக்கு மூலத்திலிருந்து பிடிக்கப்படும் வரி (TDS) உண்டு. ஆனால், பொதுமக்கள் தங்கள் கணக்கிலிருந்து TDS பிடித்தம் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெற படிவம் 15G-ஐ சமர்ப்பிக்கலாம். மூத்த குடிமக்கள் 15H-ஐசமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

உங்களுக்கு அருகில் உள்ள தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமை கூட்டுறவு வங்கி கிளைக்குச் சென்று அல்லது வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனிலேயே கணக்கு தொடங்கலாம். ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு மற்றும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மட்டுமே இதற்குத் தேவை. முக்கியமாக, உங்கள் கணக்கிற்கு 4 பேர் வரை வாரிசுதாரர்களாக (Nominee) நியமிக்கலாம்.

பொதுவான நெறிமுறைகள்

கெடுவாய்ப்பாக, முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பே கணக்குதாரர் இறந்துவிட்டால், உரிய சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பித்து கணக்கை முடித்துக் கொள்ளலாம். முதிர்வு காலத்திற்குப் பிறகு, அதே கணக்கைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். குழந்தைகள் பெயரில் கணக்கு தொடங்கும் போது, கணக்குதாரர் 18 வயதை எட்டிய பின்னர், தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து வயது வந்தோருக்கான கணக்காக மாற்ற வேண்டும். அவசரகால தேவைகள் மற்றும் ஒரு குறுகியகால நோக்கத்திற்காக கைகளில் ரொக்கப்பணம் வைத்திருக்கும் இல்லத்தரசிகள், மூத்த குடிமக்கள், ஓய்வூதிய தாரர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு இத்திட்டம் நிச்சயம் உகந்ததாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | மாதம் வரும் ரூ.5,500.. மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் திட்டம்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் மாஸ்டர் பிளான்: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு, வரிச் சலுகை.... காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentInvestment Schemesenior citizen investment Schemewomen investment schemeCooperative Bank

Trending News