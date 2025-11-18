ரூ.60,000 தரும் தமிழக அரசு.. புனித பயணம் செல்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government Scholarship Scheme For Jerusalem Pilgrimage: தமிழக அரசு அனைத்து தரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழக அரசு சமூக நலன் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மூலம் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அதோடு, பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் புனித பயணங்கள் மேற்கொண்டால், அவர்களுக்கு நிதி உதவி அளித்து வருகிறது.
புனித பயணம் மேற்கொண்டால் ரூ.60,000 தரும் அரசு
அந்த வகையில், இஸ்லாமியர்கள் ஹஜ் பயணம் மேற்கொண்டால், அவர்களுக்கு ஹஜ் பயண உதவி திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு மானிய உதவி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இந்துகளுக்ககும் சீனாவில் உள்ள கைலாஷ் மானசரோவர், நேபாளத்தில் உள்ள முக்திநாத் புனித பயணகங்களுக்கு அரசு மானிய உதவி வழங்கி வருகிறது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இந்துகளுக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் 250 பேருக்கும் ரூ.50,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை மானிய உதவி தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.
அதே நேரத்தில், கிறிஸ்தவர்கள் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் உதவி திட்டத்தை அரசு நடத்தி வருகிறது. ஜெருசேலம் புனித பயண திட்டத்தின் கீழ் தமிழக அரசு மானிய தொகை வழங்குகிறது. அதாவது தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த அனைத்து பிரிவினரையும் உள்ளடக்கிய 600 கிறித்தவர்கள் பயனடையும் வகையில் ஜெருலேம் புனித பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பிய 550 கிறித்தவர்களுக்கு மானிய உதவி தொகை வழங்குகிறது.
இந்த மானிய உதவித் தொகை திட்டத்தின் கீழ் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.37,000 வழங்கப்படுகிறது. மேலும், 50 கன்னியாஸ்திரிகள்/அருட்சகோதரிகளுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ரூ.60,000 ECS முறையில் நேரடியாக மானியம் வழங்கப்படுகிறது. 2025 நவம்பர் 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொண்ட கிறித்தவ மத பயனாளிகளிடம் புனித பயண மானிய உதவித் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
புனித பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மானிய உதவித் தொகை பெற விண்ணப்ப படிவத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் / சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்களிலிருந்து கட்டணமின்றி பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் www.bcmbcmw.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தினை உரிய ஆவணங்களுடன் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, கலசமஹால் பாரம்பரிய கட்டடம், முதல் தளம், சேப்பாகம், சென்னை - 600 005 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்பலாம். விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய கடைசி தேதி பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி ஆகும். எனவே, அதற்கு மானிய உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.