English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - முழு விவரம்

நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government : நெசவாளர்கள் விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க 10 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 14, 2026, 03:03 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • நெசவாளர்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் மானியம்
  • இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு! புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு! புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
camera icon10
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
&#039;திரௌபதி 2&#039; ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
camera icon6
mohan g
'திரௌபதி 2' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
camera icon7
salary hike
குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசு நெசவாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய குட்நியூஸ் கொடுத்துள்ளது. சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட கைத்தறித்துறை அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். இப்போது, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, மானியம் எவ்வளவு, என்னென்ன தறி உபகரணங்கள் வாங்கலாம் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

விசைத்தறி நவீனமயமாக்கல் திட்டம்

விசைத்தறி துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு மூன்று ஆண்டுகள் பழைமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் (Powerloom Modernisation Scheme) மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் வரையறையின்படி, ஆண்டு தோறும் 3000 விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் பொருட்டு ரூ.30 கோடி நிதியும், பொது வசதி மையங்கள், தறிக்கூடங்கள் மற்றும் தரப்பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் உள்கட்டமைப்புகளை நிறுவும் பொருட்டு ரூ.20 கோடி என மொத்தம் ரூ.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தில் விசைத்தறிக்கு தறி உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்திட ஏதுவாக பட்டியலிடப்படாத நிறுவனத்தினர் (Non – Empaneled Suppliers) துணை
இயக்குநர், கைத்தறி துறை, சேலம் அவர்களிடம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

1. சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியர் தறிகளாக மாற்றுதல்

சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியர் வகை (கீழ்கண்டஉபகரணங்களை உள்ளடக்கியது) தறிகளாக நவீனப்படுத்தி மேம்படுத்துவதற்கு திட்ட தொகையில் 50% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,00,000/- மானியம் என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் ஒரு தனிநபர்க்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 10 தறிகளை நவீனப்படுத்த ரூ.10.00 இலட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.

தறி உபகரணங்கள்

1. Complete Rapier kit
2. Electronic Colour Selector
3. Weft Accumulator
4. Weft Sensor.
5.Gear Box.
6. Panel Board (optional)
7. Tuck in Device (optional).

2. புதிய ரேப்பியர் தறிகள் கொள்முதல்

புதிய ரேப்பியர் நாடா இல்லாத தறிகள் கொள்முதல் செய்யும் பொருட்டு திட்ட தொகையில் 20% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,50,000/- என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் தனிநபர் ஒருவருக்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 5 புதிய ரேப்பியர் தறிகள் கொள்முதல் செய்ய மொத்த நியமனத்தொகையில் ரூ.7.50இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும்.

3. பொது வசதி மையம்

விசைத்தறி தொழிலின் நெசவிற்கு முந்தைய பணிகளை உயர் தரத்துடன் மேற்கொள்ள ஏதுவாக வார்ப்பிங் மற்றும் சைசிங் எந்திரங்கள் (Warping and Sizing), தரப்பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம் (Testing Lab), வடிவமைப்பு மையம் மற்றும் மாதிரி துணி உற்பத்தி மையம் (Sample Production Centre) உள்ளடக்கிய பொது வசதி மையம் அமைப்பதற்கு மொத்த திட்ட தொகையில் 25% உள்ளது ரூ.60,00,000/- இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படும்.

மேற்படி நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணிகளின் தரம் உயர்த்தப்படுவதோடு அதன் உற்பத்தி திறனும் மேம்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் நிலவும் போட்டியினை எதிர்கொள்ள இத்திட்டம் உதவி புரிகிறது. இத்திட்டத்திற்கு தேவையான தறி உபகரணங்கள் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனத்தில் மட்டுமே விசைத்தறி நெசவாளர்கள் கொள்முதல் செய்திட அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.

இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திட, விருப்பமுள்ள பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் (Non Empaneled Suppliers) அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் (Empaneled Suppliers) இடம்பெற ஏதுவாக மேற்காண் உபகரணங்கள் தயார்/விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் 23.01.2026 தேதிக்குள் உதவி இயக்குநர், கைத்தறி துறை, கைத்தறி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், எண்.35/44, 3வது மேற்கு குறுக்கு தெரு, காந்தி நகர் மேற்கு, காட்பாடி, வேலூர்-632006 என்ற முகவரியில் உள்ள அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! அமைப்புசாரா நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யவும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentPower loom Modernisation SchemeRs.10 lakh subsidyweavers subsidyBusiness Scheme Announcement

Trending News