நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசு நெசவாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய குட்நியூஸ் கொடுத்துள்ளது. சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட கைத்தறித்துறை அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். இப்போது, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, மானியம் எவ்வளவு, என்னென்ன தறி உபகரணங்கள் வாங்கலாம் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
விசைத்தறி நவீனமயமாக்கல் திட்டம்
விசைத்தறி துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு மூன்று ஆண்டுகள் பழைமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் (Powerloom Modernisation Scheme) மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் வரையறையின்படி, ஆண்டு தோறும் 3000 விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் பொருட்டு ரூ.30 கோடி நிதியும், பொது வசதி மையங்கள், தறிக்கூடங்கள் மற்றும் தரப்பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் உள்கட்டமைப்புகளை நிறுவும் பொருட்டு ரூ.20 கோடி என மொத்தம் ரூ.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் விசைத்தறிக்கு தறி உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்திட ஏதுவாக பட்டியலிடப்படாத நிறுவனத்தினர் (Non – Empaneled Suppliers) துணை
இயக்குநர், கைத்தறி துறை, சேலம் அவர்களிடம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியர் தறிகளாக மாற்றுதல்
சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியர் வகை (கீழ்கண்டஉபகரணங்களை உள்ளடக்கியது) தறிகளாக நவீனப்படுத்தி மேம்படுத்துவதற்கு திட்ட தொகையில் 50% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,00,000/- மானியம் என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் ஒரு தனிநபர்க்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 10 தறிகளை நவீனப்படுத்த ரூ.10.00 இலட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.
தறி உபகரணங்கள்
1. Complete Rapier kit
2. Electronic Colour Selector
3. Weft Accumulator
4. Weft Sensor.
5.Gear Box.
6. Panel Board (optional)
7. Tuck in Device (optional).
2. புதிய ரேப்பியர் தறிகள் கொள்முதல்
புதிய ரேப்பியர் நாடா இல்லாத தறிகள் கொள்முதல் செய்யும் பொருட்டு திட்ட தொகையில் 20% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,50,000/- என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் தனிநபர் ஒருவருக்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 5 புதிய ரேப்பியர் தறிகள் கொள்முதல் செய்ய மொத்த நியமனத்தொகையில் ரூ.7.50இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
3. பொது வசதி மையம்
விசைத்தறி தொழிலின் நெசவிற்கு முந்தைய பணிகளை உயர் தரத்துடன் மேற்கொள்ள ஏதுவாக வார்ப்பிங் மற்றும் சைசிங் எந்திரங்கள் (Warping and Sizing), தரப்பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம் (Testing Lab), வடிவமைப்பு மையம் மற்றும் மாதிரி துணி உற்பத்தி மையம் (Sample Production Centre) உள்ளடக்கிய பொது வசதி மையம் அமைப்பதற்கு மொத்த திட்ட தொகையில் 25% உள்ளது ரூ.60,00,000/- இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படும்.
மேற்படி நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணிகளின் தரம் உயர்த்தப்படுவதோடு அதன் உற்பத்தி திறனும் மேம்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் நிலவும் போட்டியினை எதிர்கொள்ள இத்திட்டம் உதவி புரிகிறது. இத்திட்டத்திற்கு தேவையான தறி உபகரணங்கள் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனத்தில் மட்டுமே விசைத்தறி நெசவாளர்கள் கொள்முதல் செய்திட அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.
இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திட, விருப்பமுள்ள பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் (Non Empaneled Suppliers) அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் (Empaneled Suppliers) இடம்பெற ஏதுவாக மேற்காண் உபகரணங்கள் தயார்/விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் 23.01.2026 தேதிக்குள் உதவி இயக்குநர், கைத்தறி துறை, கைத்தறி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், எண்.35/44, 3வது மேற்கு குறுக்கு தெரு, காந்தி நகர் மேற்கு, காட்பாடி, வேலூர்-632006 என்ற முகவரியில் உள்ள அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
