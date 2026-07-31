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தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு! பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government : நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்துஸ்தான் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம். யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 31, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:41 PM IST
தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு! பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Tamil Nadu Government Hindustan Petroleum Petrol Bunk in Nilgiris

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு! பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்
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