/தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு! பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government : இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் விற்பனை மையம் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பழங்குடியினர் சமுதாய அமைப்புகளுக்கு விற்பனை மையத்தினை நடத்திட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். நீலகிரிமாவட்டம், பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் உதகை வட்டம் முத்தோரை பாலாடா பகுதியில் பழங்குடியின ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் உதகை இத்தலார் பிரதான சாலையின் இடது புறத்தில் செயல்பட்டு வரும் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் விற்பனை மையம் தற்காலிக ஒப்பந்தஅடிப்படையில் பழங்குடியினர் சமுதாய அமைப்புகளுக்கு விற்பனை மையத்தினை நடத்திட கீழ்கண்டவாறு தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
1. தொழில் விவரம் - இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் விற்பனை மையம்
2 தகுதி - பதிவு செய்யப்பட்ட பழங்குடியினர் நல நிறுவனங்கள் பழங்குடியினர் சமுதாய அமைப்புகள் /சங்கங்கள் / மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
3. வரம்பு - பழங்குடியினர்களுக்கு மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்.
4. முன் அனுபவம் பதிவு சான்றிதழ்கள் பெற்றிருத்தல் அவசியம்.
1. விண்ணப்பதாரரின் விவரம்
2 பதிவுச்சான்றிதழ் நகல் இணைக்கப்படவேண்டும்.
3. ஆதார் நகல் இணைக்கப்படவேண்டும்.
4. புகைப்படம் ஒட்டப்பட வேண்டும்.
5. பழங்குடியினர் சாதிசான்றிதழ் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
6. இதர தகுதி இருப்பின் அதன் சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
எனவே, மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் "இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் விற்பனை மையம் நடத்திட விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள
நீலகிரி மாவட்ட பழங்குடியினர் சமுதாய அமைப்புகள் தங்களது விண்ணப்பங்களை 05.08.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் கீழ்கண்ட முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது பதிவு அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய சான்றிதழ்களுடன் அனுப்பிவைக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார்.
ஆதிதிராவிடர்நல மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகம், (பழைய வட்டாட்சியர் அலுவலகம்)
உதகமண்டலம், நீலகிரி மாவட்டம். உதகமண்டலம்-643001.